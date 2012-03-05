SaÃ§Ä± DÃ¶kÃ¼lenlere Ã‡ok Ä°yi Haber

SaÃ§ dÃ¶kÃ¼lmesi, modern Ã§aÄŸ insanÄ±nÄ±n Ã¶nemli sorunlarÄ±ndan birisidir. Ã–zellikle erkeklerde saÃ§ dÃ¶kÃ¼lmesi genetik faktÃ¶rlere baÄŸlÄ±dÄ±r. SaÃ§ dÃ¶kÃ¼lmesi estetik kaygÄ±lara, psikolojik sorunlara ve kendine gÃ¼ven eksikliÄŸine neden olabilmektedir.

SaÃ§ dÃ¶kÃ¼lmesinin en bÃ¼yÃ¼k sebeplerinden biri de kÃ¶klerin zayÄ±flamasÄ± ve zaman iÃ§erisinde Ã¶lmesidir. YapÄ±lan klinik araÅŸtÄ±rmalara gÃ¶re Ã¶zellikle Ã¶len kÃ¶klerde saÃ§ Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildi ve bu tÃ¼r vakalarda saÃ§ ekiminden baÅŸka ÅŸans yoktu. Fakat KÃ¶k HÃ¼cre konusunda araÅŸtÄ±rmalar yapan Ä°sviÃ§reli Bilim AdamÄ± Dr. Daniel C. Schmid ve ekibi yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmalar sayesinde saÃ§ derisindeki (scalp) hÃ¼crelerin sayÄ±sÄ±nÄ± arttÄ±rabilecek bir yol buldu. Ä°sveÃ§ YeÅŸil ElmasÄ±'ndan elde edilen bitkisel kÃ¶k hÃ¼crelerin insan saÃ§ derisine uyumlu olduÄŸunu farketti ve ilk testlerini yaptÄ±. AlÄ±nan baÅŸarÄ±lÄ±sonuÃ§larÄ±n ardÄ±ndan adÄ±nÄ± PhytoCellTech Malus Domestica koyduÄŸu formÃ¼l 2008 yÄ±lÄ±nda Avrupa Kozmetik BirliÄŸi tarafÄ±ndan YÄ±lÄ±n Aktifi Ã¶dÃ¼lÃ¼ne layÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

AyrÄ±ntÄ±lÄ± Bilgi Ä°Ã§in TÄ±klayÄ±nÄ±z

AldÄ±ÄŸÄ± Ã¶dÃ¼lden sonra Ä°sviÃ§re SIB EnstitÃ¼sÃ¼'nde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± geliÅŸtiren Dr. Daniel C. SchmidformÃ¼lÃ¼nÃ¼ kozmetik Ã¼rÃ¼nlerde kullanÄ±lmasÄ±na uygun hale getirerek dÃ¼yanÄ±n ilk Bitkisel KÃ¶k HÃ¼creÃ¼rÃ¼nÃ¼nÃ¼n temellerini attÄ±. YapÄ±lan ciddi yatÄ±rÄ±mlarÄ±n sonucu olarak ortaya Ã§Ä±kan Hairman, saÃ§ kÃ¶klerine mÃ¼dahale edebilen ve kaybedilen saÃ§ kÃ¶klerini saÄŸlÄ±klÄ± hÃ¼creleri kopyalayarak boÅŸluklarÄ± dolduran bir saÃ§ Ã¼rÃ¼nÃ¼dÃ¼r.Â Â

Hairman'in iÃ§eriÄŸi saÃ§ dÃ¶kÃ¼lmesini durdurmanÄ±n yanÄ± sÄ±ra, saÃ§ derisi hastalÄ±klarÄ±nda, aÅŸÄ±rÄ± saÃ§ yaÄŸlanmasÄ±nda ve aÅŸÄ±rÄ± saÃ§ kuruluÄŸunda da etkisini gÃ¶sterebilecek ÅŸekilde hazÄ±rlanmÄ±ÅŸtÄ±r. AyrÄ±ca genetik saÃ§ dÃ¶kÃ¼lmesini durdurduÄŸunu iddaa eden bir Ã§ok Ã¼rÃ¼nÃ¼n aksine testosteronu DHT'ye dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ren enzim olan 5-alfa-redÃ¼ktazÄ± etkisiz hale getirmez. Aksine saÃ§ folikÃ¼llerini Ã¶ldÃ¼ren DHT'nin, prostat ve saÃ§ folikÃ¼llerindeki reseptÃ¶r bÃ¶lgelere baÄŸlanmasÄ±nÄ± Ã¶nler.

YapÄ±lan anlaÅŸmalar sayesinde TÃ¼rkiye'de Ã¼retilmekte olan Hairman gÃ¼nÃ¼mÃ¼z itibariyle dÃ¼nyanÄ±n en ileri teknolojiyle Ã¼retilmiÅŸ ve etkinliÄŸi kanÄ±tlanmÄ±ÅŸ saÃ§ Ã¼rÃ¼nÃ¼dÃ¼r.

Hairmanâ€™i dilersenizÂ 0216 317 17 17 numaralÄ± telefondan, dilerseniz Ã¼rÃ¼nÃ¼n ilgiliÂ http://www.hairmantr.comÂ Â sitesi adresindenÂ sipariÅŸ edebilirsiniz.Â Â Â

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