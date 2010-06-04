SaÃ§ Sermayenizi GÃ¼Ã§lendirin

KÃ©rastase tarafÄ±ndan piyasaya sÃ¼rÃ¼len Capital Force adlÄ± saÃ§ bakÄ±m serisi, marka tarafÄ±ndan erkekler iÃ§in Ã¶zel olarak geliÅŸtirilen ilk bakÄ±m serisi olma Ã¶zelliÄŸini de taÅŸÄ±yor.
KepeÄŸe karÅŸÄ± savaÅŸan, yaÄŸlanmayÄ± Ã¶nleyen ve yoÄŸunlaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± etki saÄŸlayan 3 ayrÄ± setten oluÅŸan saÃ§ bakÄ±m serisi, pek Ã§ok faktÃ¶r tarafÄ±ndan yÄ±pratÄ±lan saÃ§ sermayesini de koruma altÄ±na alÄ±yor, saÃ§lara gÃ¼Ã§lÃ¼ ve saÄŸlÄ±klÄ± bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼m kazandÄ±rÄ±yor.
ÃœrÃ¼nle ilgili detaylÄ± bilgi iÃ§inÂkerastase.com/sites/
Â adresini ziyaret edebilirsiniz.Â Â