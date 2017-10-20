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    Saç saça... Baş başbaşa... Tırnak tırnağa...

    DHA/İHA
    20.10.2017 - 10:24 | Son Güncelleme:

    Adana'da bir parkta iki kadın arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kadınları park içindekiler güçlükle ayırdı.

     Olay, merkez Çukurova İlçesi'nde bulunan Engelliler Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, parkta güvenlik görevlisi eşi Mehmet B. ile aynı yerde çalışan Jale Ç.'nin ilişkisi olduğunu düşünen Ferda B., konuşmak için eşinin yanına gitti. Bu sırada Jale Ç. ile Ferda B., arasında kavga çıktı.Kadınların saç başa tekme tokat kavgasını gören vatandaşlar polisi aradı. Olay yerine gelen polis iki kadını da polis merkezine götürdü.

    Jale .Ç.'nin tırnak darbeleriyle yüzü kan içinde kaldı. Ferda.B.'nin polise verdiği ifadede kavga ettiği kadının eşiyle aynı yerde çalıştığını ve eşinin sevgilisi olduğunu ileri sürüp kavganın bu nedenle çıktığını söylediği öğrenildi. Jale Ç. ise Ferda B. ile parkta bulunan bir sandalyeye oturma nedeniyle kavga çıktığını kimsenin sevgilisi olmadığını söylediği belirtildi. Jale Ç. ifadesinin alınmasının ardından adli tıp birimine götürülerek burada darp raporu aldı. İki kadın da birbirinden şikayetçi oldu.

    Etiketler: Adana
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