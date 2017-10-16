Saç mezoterapisi nedir, nasıl uygulanır?

Altına yatırım yapmanın 3 büyük avantajı!
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SAÇLARDA YIPRANMANIN NEDENLERİ NELERDİR?
Saçlarda dökülme ve yıpranma en temeliyle kalıtsal özelliklere bağlıdır. Genetik yatkınlık dışında mevsim geçişleri, hormonal değişiklikler, kullanılan ilaçlar, çevresel etkenler, kullanılan kozmetik ürünler saç dökülmesinde etkili olabilir.
SAÇ MEZOTERAPİSİ NASIL YAPILIR VE ETKİLERİ NEDİR?
Saç mezoterapisi en basit tanımıyla, saçı besleyecek etken maddelerden oluşan karışımın deri altına enjekte edilmesi yöntemidir. Enjeksiyon işlemi çok ince ve küçük iğnelerle yapılır. Hastanın isteğine bağlı olarak anestezik spreyler kullanılabilir. Bu karışımın içinde vitaminler, kan dolaşımını artıran maddeler, aminoasitler ve saçları destekleyen yapı taşları vardır. Birçok yöntemden daha etkili olmasının nedeni, bütün bu maddelerin direkt deri altında çalışmasıdır.
Uygulama 3-10 seans aralığında sürer ve her seans yaklaşık 20-25 dakikadır. Uygulama saç derisinin yumuşatılması, derinin kanatılıp atık kanın atılması, ilacın enjekte edilmesi ile sona erer. İlk uygulamanın ardından 1 ay kadar süre sonra etkisi görülmeye başlanır. Saç mezoterapisinin kalıcı olması için, 3 ay içinde en az her ay bir defa uygulama önerilir. İlerleyen yıllarda ihtiyaca göre saç mezoterapisine devam edilir.
Saç mezoterapisi ile var olan saçlar daha parlak olur, deri altında olan saç kökleri yüzeye çıkar, mevcut saçlar dökülmeye karşı korunur. Özellikle mevsim geçişlerinde yaşanan ani saç dökülmelerine karşı oldukça etkilidir.
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR
Saç mezoterapisi yaptırdıktan sonra saçların ertesi gün akşama kadar gün boyunca yıkanmaması ve dış etkenlerden korunması gerekir. Sonrasında ise bu bölgeye sıcak su değdirilmesinden kaçınılmalıdır. Doktorun tavsiye ettiği uygulamaların yapılması, eğer yıkama konusunda tereddüt varsa, uygulamanın yapıldığı klinikten yardım alınması önerilir. Mezoterapi sırasında uygun hijyen koşulların var olup olmadığına dikkat edilmelidir. Uygulama yapacak ekip saç mezoterapisi konusunda bilgili ve tecrübeli olmalıdır.
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