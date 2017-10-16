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Saç mezoterapisi nedir, nasıl uygulanır?

Herkes bakımlı, parlak, güzel saçları olsun ister. Buna karşın bazı nedenlerden dolayı saçlar yıpranır veya dökülme eğilimi gösterir. Saç dökülmesinin erkeklerde daha yoğun olduğu biliniyor. Son dönemlerde geliştirilen saç tedavi yöntemleri ile saçların eski haline gelmesi artık mümkün. Saç mezoterapisi, saç ekiminden önceki son yöntem olarak değerlendirilir. Bunlardan biri olan saç mezoterapisi hakkında Girişimsel Radyoloji Uzmanı Dr. Rengin Türküler’den bilgi aldık.

Hürriyet Haber
16.10.2017 - 16:10

SAÇLARDA YIPRANMANIN NEDENLERİ NELERDİR?

Saçlarda dökülme ve yıpranma en temeliyle kalıtsal özelliklere bağlıdır. Genetik yatkınlık dışında mevsim geçişleri, hormonal değişiklikler, kullanılan ilaçlar, çevresel etkenler, kullanılan kozmetik ürünler saç dökülmesinde etkili olabilir.

Saç mezoterapisi nedir, nasıl uygulanır

SAÇ MEZOTERAPİSİ NASIL YAPILIR VE ETKİLERİ NEDİR?

Saç mezoterapisi en basit tanımıyla, saçı besleyecek etken maddelerden oluşan karışımın deri altına enjekte edilmesi yöntemidir. Enjeksiyon işlemi çok ince ve küçük iğnelerle yapılır. Hastanın isteğine bağlı olarak anestezik spreyler kullanılabilir. Bu karışımın içinde vitaminler, kan dolaşımını artıran maddeler, aminoasitler ve saçları destekleyen yapı taşları vardır. Birçok yöntemden daha etkili olmasının nedeni, bütün bu maddelerin direkt deri altında çalışmasıdır.

Uygulama 3-10 seans aralığında sürer ve her seans yaklaşık 20-25 dakikadır. Uygulama saç derisinin yumuşatılması, derinin kanatılıp atık kanın atılması, ilacın enjekte edilmesi ile sona erer. İlk uygulamanın ardından 1 ay kadar süre sonra etkisi görülmeye başlanır. Saç mezoterapisinin kalıcı olması için, 3 ay içinde en az her ay bir defa uygulama önerilir. İlerleyen yıllarda ihtiyaca göre saç mezoterapisine devam edilir.

Saç mezoterapisi ile var olan saçlar daha parlak olur, deri altında olan saç kökleri yüzeye çıkar, mevcut saçlar dökülmeye karşı korunur. Özellikle mevsim geçişlerinde yaşanan ani saç dökülmelerine karşı oldukça etkilidir.

Saç mezoterapisi nedir, nasıl uygulanır

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

Saç mezoterapisi yaptırdıktan sonra saçların ertesi gün akşama kadar gün boyunca yıkanmaması ve dış etkenlerden korunması gerekir. Sonrasında ise bu bölgeye sıcak su değdirilmesinden kaçınılmalıdır. Doktorun tavsiye ettiği uygulamaların yapılması, eğer yıkama konusunda tereddüt varsa, uygulamanın yapıldığı klinikten yardım alınması önerilir. Mezoterapi sırasında uygun hijyen koşulların var olup olmadığına dikkat edilmelidir. Uygulama yapacak ekip saç mezoterapisi konusunda bilgili ve tecrübeli olmalıdır.

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Etiketler: saç mezoterapi , saç dökülmesi , saç dökülmesi tedavisi , rengin türkgüler
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