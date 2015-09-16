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Saç Fırçanızla Barışın

16.09.2015 - 15:10 | Son Güncelleme:

İmaj, günümüzde ünlülerin hayatının en önemli parçalarından biri ve güzel saçlar da o imajın en değerli parçası. Ama saçlar o kadar şekillendirme ve boyamaya maruz kaldığı için ünlülerin de bizim gibi dertleri olabiliyor – örneğin saç fırçasında görülen saçları nasıl azaltacakları ve saçlarını şekillendirirken yıpranmalardan çekiniyor olmaları gibi.

Peki saç dökülmesinden* korkmadan saç fırçanızla nasıl barışabilirsiniz?
Bergüzar Korel’in her daim sağlıklı görünen parlak kahverengi saçlarını herkes bilir. Şimdi bir sır daha açıklayalım - üstelik Bergüzar saçlarını gönül rahatlığıyla tarıyor! Fakat anlattığına göre, durum her zaman böyle değilmiş:

“Saç fırçasının üzerinde normalden fazla saç görmek ve bununla baş edememek bir zamanlar benim için de kâbustu...”

Şimdi saç fırçanızla barışma zamanı
Şöyle devam ediyor: “Çekimlerde yapılan saç şekillendirmenin eğlenceli olduğu düşünülebilir, ama tüm o işlemler saçı daha fazla yıpratmaya sebep olabiliyor. Ben de bunu engellemek için; daha sağlıklı beslenmeye ve saç bakım uzmanımla konuştuktan sonra saçlarımı içten dışa korumak için gerekli olan özel ürünleri kullanmaya başladım.”

Yıldızların gücünün sırrı
Saç dökülmesi* problemi olan herkesin Bergüzar gibi spot ışıkları altında olması gerekmiyor, ancak dökülmenin etkileri insanın kendine güvenini azaltabiliyor. Neyse ki artık çözümü var! Bilimsel gelişmeler ile artık kadınların saç dökülmesine* karşı durabilmesi ve saç fırçalarıyla barışabilmesi mümkün.

Siz de saç fırçanızla barışmak için tıklayın.

*Koparak dökülme


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