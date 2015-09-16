Saç Fırçanızla Barışın

Peki saç dökülmesinden* korkmadan saç fırçanızla nasıl barışabilirsiniz?

Bergüzar Korel’in her daim sağlıklı görünen parlak kahverengi saçlarını herkes bilir. Şimdi bir sır daha açıklayalım - üstelik Bergüzar saçlarını gönül rahatlığıyla tarıyor! Fakat anlattığına göre, durum her zaman böyle değilmiş:

“Saç fırçasının üzerinde normalden fazla saç görmek ve bununla baş edememek bir zamanlar benim için de kâbustu...”



Şimdi saç fırçanızla barışma zamanı

Şöyle devam ediyor: “Çekimlerde yapılan saç şekillendirmenin eğlenceli olduğu düşünülebilir, ama tüm o işlemler saçı daha fazla yıpratmaya sebep olabiliyor. Ben de bunu engellemek için; daha sağlıklı beslenmeye ve saç bakım uzmanımla konuştuktan sonra saçlarımı içten dışa korumak için gerekli olan özel ürünleri kullanmaya başladım.”



Yıldızların gücünün sırrı

Saç dökülmesi* problemi olan herkesin Bergüzar gibi spot ışıkları altında olması gerekmiyor, ancak dökülmenin etkileri insanın kendine güvenini azaltabiliyor. Neyse ki artık çözümü var! Bilimsel gelişmeler ile artık kadınların saç dökülmesine* karşı durabilmesi ve saç fırçalarıyla barışabilmesi mümkün.



Siz de saç fırçanızla barışmak için tıklayın.



*Koparak dökülme

