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Saç ekiminde yenilik...

05.12.2012 - 09:11 | Son Güncelleme:

Estenet’in Total Target teknolojisi sayesinde ekilecek saç kökleri ve saç telleri tek tek tespit ediliyor, kişi uygulama öncesi transfer sayısını kesin olarak biliyor. Bu sayede saç ekimi yaptıracak kişiler gönül rahatlığıyla ekim işlemini gerçekleştirebiliyor

Saç Ekiminde “Güven“ en önemli problemlerin başında gelir. Estenet tarafından geliştirilen Total Target Fue teknolojisi ile bu sorun, artık sorun olmaktan çıkıyor, saç ekiminde yeni bir döneme geçiliyor./images/100/0x0/55eb1282f018fbb8f8a939b3

Total Target lansman kampanyasından faydalanmak için tıklayın

Standart uygulamalarda saç ekimi gerçekleştirilecek kişiye transfer bilgileri tahmini olarak verilirken, Total Target teknolojisi ile kişinin donör alanındaki toplam saç kökü (greft) sayısı, ne kadarının transfer edilebileceği ve sonrasında kaç adet saç kökünün transfer edildiği hatta kişinin toplam saç teli kesin olarak verilebilecek (Her saç kökü 1 – 4 saç telinden (folikül’den) oluşur.)

Estenet'in yaklaşık 1,5 yıllık yoğun çalışmasının ürünü olan Total Target, tüm dünyada bu işlemlerin manuel yapıldığı ve ülkemizin uluslararası arenada çok başarılı ve tercih edilen bir bölge olduğu düşünüldüğünde; önümüzdeki süreçte saç ekimi yöntemlerinin geliştirilmesinde ülkemizin tüm dünyada daha da söz sahibi olacağı bir geleceğe adım atacağının en büyük kanıtı.

Saç ekiminde yeni bir dönem başlatacak nitelikte olan Total Target teknolojisini sektöre kazandırmanın haklı gururu içinde olan Estenet Saç Tedavileri ve Estetik Merkezi, gelecekte de sektörü değiştirecek benzer başarılara devam edecek gibi görünüyor.

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