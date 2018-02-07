Saç ekiminde DHI tekniğinin avantajları nelerdir?

DHI saç ekimi tekniği, FUE saç ekim tekniğinin saç köklerinin alımı ve ekimi yönünden biraz daha geliştirilmiş halidir. Greftler (saç folikülleri) aynı klasik FUE tekniğinde olduğu gibi mikro motorlar yardımıyla ense kökünden (nadiren sakal ya da göğüsten) alınıp saçta açılma olan bölgelere ekilir. DHI saç ekim tekniğinin diğer tekniklerden farkı ise bu noktadan sonra başlıyor.
DHI saç ekim tekniğinde kullanılan özel teknik günümüzde mevcut olan tekniklerden çok daha gelişmiş bir teknolojiyle çalışır. Bu teknikte birinci hedef neşter ya da dikiş kullanmadan ve kafa derisinde delik açmadan hayat boyu garantili saç ekimi işlemi gerçekleştirmektir. Tek bir seansta tamamlanan bu prosedürle daha doğal görünen ve oldukça yoğun saçlara sahip olmak mümkün.
Tekniğin uygulamasındaki temel fark, son birkaç yıl içerisinde geliştirilmiş saç ekim kaleminin kullanılmasıdır. İnceliği 0,6 mm ve 1 mm arasında değişen cerrahi kalem ile alınan greftler ayrıştırılıp temizlendikten sonra kafa derisine herhangi bir kanal açmaksızın nakledilir. Uygulaması diğer yöntemlere göre daha fazla dikkat, hassasiyet ve emek gerektiren bu teknik saç ekim hastalarına göz ardı edilemeyecek birçok avantaj sunuyor.
DHI SAÇ EKİM TEKNİĞİNİN AVANTAJLARINI ŞÖYLE SIRALAYABİLİRİZ:
Katkılarından dolayı; Güncel Öztürk 'e Teşekkürler