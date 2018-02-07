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Saç ekiminde DHI tekniğinin avantajları nelerdir?

Hürriyet Haber
07.02.2018 - 15:47 | Son Güncelleme:

Op. Dr. Güncel Öztürk denetimindeki Hairneva Saç Ekim Merkezi Uzmanları, sizler için DHI saç ekimi tekniğinin avantajlarını anlattı.

DHI saç ekimi tekniği, FUE saç ekim tekniğinin saç köklerinin alımı ve ekimi yönünden biraz daha geliştirilmiş halidir. Greftler (saç folikülleri) aynı klasik FUE tekniğinde olduğu gibi mikro motorlar yardımıyla ense kökünden (nadiren sakal ya da göğüsten) alınıp saçta açılma olan bölgelere ekilir. DHI saç ekim tekniğinin diğer tekniklerden farkı ise bu noktadan sonra başlıyor.

DHI saç ekim tekniğinde kullanılan özel teknik günümüzde mevcut olan tekniklerden çok daha gelişmiş bir teknolojiyle çalışır. Bu teknikte birinci hedef neşter ya da dikiş kullanmadan ve kafa derisinde delik açmadan hayat boyu garantili saç ekimi işlemi gerçekleştirmektir. Tek bir seansta tamamlanan bu prosedürle daha doğal görünen ve oldukça yoğun saçlara sahip olmak mümkün.

Tekniğin uygulamasındaki temel fark, son birkaç yıl içerisinde geliştirilmiş saç ekim kaleminin kullanılmasıdır. İnceliği 0,6 mm ve 1 mm arasında değişen cerrahi kalem ile alınan greftler ayrıştırılıp temizlendikten sonra kafa derisine herhangi bir kanal açmaksızın nakledilir. Uygulaması diğer yöntemlere göre daha fazla dikkat, hassasiyet ve emek gerektiren bu teknik saç ekim hastalarına göz ardı edilemeyecek birçok avantaj sunuyor.

Saç ekiminde DHI tekniğinin avantajları nelerdir

DHI SAÇ EKİM TEKNİĞİNİN AVANTAJLARINI ŞÖYLE SIRALAYABİLİRİZ:

  • Saç ekim kaleminin ince uçlu yapısı sayesinde saç nakli daha sık ve daha hızlı gerçekleştirilebilir.
  • Saç ekim kalemi ile ekilen saçların çıkma yönü istenildiği gibi belirlenebilir. Böylece saça daha doğal bir görünüm vermek çok daha mümkündür.
  • Saç ekilecek bölgede kanal açmak gerekli olmadığı için var olan sağlam saç kökleri nakil sırasında herhangi bir şekilde zarar görmez.
  • Saç ekim işlemi gerçekleştirilecek alanda delik açılmaması, kesi ve dikiş atılmaması kanama riskini mümkün olduğunca en aza indirir. Böylece iyileşme süreci çok daha kısalmış olur.
  • Ekilen saç köklerinin tutunma oranı çok daha yüksektir.
  • Ekilen yeni saç kökleri daha hızlı uzamaya başlar. Bunun nedeni ise saç kökleri bekletilmeden ekildiği için hücre bölünmesinin kaldığı yerden devam etmesidir.
  • Hiçbir şekilde dikiş ve neşter kullanılmadığı için iyileşme tamamlandıktan sonra gözle görünür bir yara izi kalmaz.
  • Saç alım işleminin gerçekleştirildiği donör bölge çok az zarar görür. Bu nedenle bu bölgede de iyileşme daha hızlı olur.
  • Alındaki saç çizgisi ve sıklığı olması gerektiği gibi planlanarak çok doğal bir görünüm elde edilebilir.
  • DHI saç ekim tekniğinde de acı hissini yok etmek için lokal anestezi uygulanır.
  • Hasta ameliyat sonrasında günlük hiç ara vermeksizin dönebilir.

Saç ekiminde DHI tekniğinin avantajları nelerdir

Katkılarından dolayı; Güncel Öztürk 'e Teşekkürler

 

 

Etiketler: DHI Saç Ekimi , Güncel Öztürk , ARPANET , folder , icerikortaklari
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