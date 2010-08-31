Saç dökülmesi sizi psikolojik olarak etkiliyor!

Fakat sürekli olarak saç dökülmesi ve bunun sonucunda oluşan “kellik” psikolojik olumsuzluklara yol açar.
Saç dökülmesi aslında bilinenin aksine sadece erkeklere özgü bir durum değil. Bayanların da büyük bir çoğunluğunda görülen bu durum her yaşta kendini gösterebiliyor.
Mevsim değişiklikleri, vitamin eksikliği, dengesiz beslenmek saç dökülmesine yol açabilir. Stres, sıkıntı, depresyon gibi durumlar vegenetik yatkınlıkda saç dökülmesinin başlıca nedenleri arasında.
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Saç dökülmesi zamanla saçların seyrelmesine sebep olur. Gerekli önlem alınmadığında da bazı bölgelerde saç gelişimi durarak kellik gelişir. Bunun sonucunda ise zamanla kişi kendisini fiziksel olarak yetersiz görür. Hatta kendisine olan güveni azalır. Yetersizlik hissi, kendini beğenmeme gibi durumlar sosyal ortamlarda kişinin daha pasif davranmasına neden olabilir.
Yeniden saç çıkarımı mümkün mü?
Yıllardır genetik olduğu iddia edilen ve uzun yıllar boyunca bir çözümü olmadığına inanılan saç dökülmesini önlemek artık eskisi kadar zor değil. İmkansız gibi görünse de profesyonel bir bakımla kaybedilen saçları geri kazanmak, yani artık saç çıkmayan bölgelerde saç gelişimini sağlamak mümkün...
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Yu Dali Saç Çıkartıcı, kelliğin baş gösterdiği bölgelerde ölmemiş saç köklerini yeniden yapılandırarak canlanmasını sağlıyor. Böylece de kellik oluşmuş bölgelerde bile eskisinden çok daha sağlıklı ve güçlü saç gelişimini destekliyor.
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