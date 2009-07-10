Sabri taşı çatladı

Hayatımda en sevmediğim 3 şey.

Yalan, yılan ve Manchester United.

Fakat yalandan ve yılandan korkmam, Manchester’dan korktuğum kadar. Emrah Öner yazıyor

O yüzden, kura çekilirken torbada Manchester varsa televizyonu kapatırım.

O kadar ki, gece, ışıksız bir sahada, 11 tane Appiah-Yeboah-Allah rahmet eylesin Musisi’ye karşı oynarım, fakat Manchester’a karşı oynamam.

1999’daki final maçından sonra, Bayern Münich’li bir taraftar olsam ölene kadar bir daha yes bile demem.

Benim Manchester’i görünce cinlerim tepeme çıkar.

Alex Ferguson, Scholes, Schmeichel, Irwin, Beckham falan filan ve en son tabi ki Ronaldo ile bu cinler tavan yapmıştır.

Ve bu adamlar en uyuzunu, en artistini, en şımarığını, kısacası Ronaldo’yu 90 küsür milyon Avro’ya Real’e sattılar.

Buna pazarlama diyoruz.

Bizde Gökhan Zan’ın sözleşmesi bitse de alsak diye bekleyen adam var.

Biz de buna flaş transfer diyoruz.

Barcelona veya Liverpool varken Real Madrid’e de pek sempati duymam fakat Hugo Sanchezlerin, Zidaneların, Raulların, Hierroların, Morienteslerin giydiği o bembeyaz Royal (kraliyet) kıyafetin içine artık Ronaldo da girecek.

Hala aklım hayalim almıyor.

94 milyon Avro.

Sırf Barcelona’ya karşı ben de 4-3-3 oynamalıyım diye Kaka ve Ronaldo aynı anda transfer edilir mi?

Yahu Türkiye’de bütün halı sahalar orjinal Real Madrid forması giyse bu parayı kimse çıkartamaz.

Peki 2014’de Messi’nin sözleşmesi bitince, Platini de o gün orada olmaz ise, Messi kaça gidecek?

2014 milyon Avro’ya mı?

Bütün bunlar nereye kadar gidecek?

Ben size söyleyeyim nerede bitecek.

Galatasaray’ın ilk ön eleme maçında.

Rijkaard, ilk ciddi maçta Sabri’yi oynatacak.

Dönecek, bu arkadaş kaç para alıyor diye soracak.

Cevabı alınca “Ronaldo az almış ulan” diyecek.

Bütün bu grubun en suçsuzu tabi ki Sabri.

Sabır taşları çatlıyor, fakat hala onu orada tutuyorlar, onu orada oynatıyorlar, hala ona maaş veriyorlar.

Aslında sadece dolu bir akbile oynaması gereken Türkiye’de o kadar çok oyuncu var ki.

Hangi birini sayacaksın?

Uğur Boral mı, Gökhan Zan mı, Selçuk mu, Serkan Balcı mı, Deniz mi, hangisini nasıl sayacaksın?

Ortada para yok, bankalar batıyor, ülke küçülüyor, ülkeler batıyor, fakat Real Madrid batmıyor.

Aynı şekilde Fenerbahçe de büyüyor.

İkisi de manyak Avro harcıyor, ikisi de imza törenleri yapıyor, ikisi de şovbizin kralı, ikisi de her sene kadro yeniliyor, ikisi de başarıyı hemen istiyor.

Gerçi arada bir fark var.

Biri önce takımı kuruyor, sonra flaş transfer yapıyor.

Öbürü flaş transfer yapıyor, sonra 2010’a Uğur Boral ile, Selçuk ile giriyor.

İşte en büyük fark bu.

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