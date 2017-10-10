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    Sabiha Gökçen’den çıkaramadılar

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    10.10.2017 - 23:33 | Son Güncelleme:

    İstanbul Kaçakcılık Şube Müdürlüğü ekipleri, Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde yurtdışına kaçırılmak istenen 6 Bred Scottish Food kedi ele geçirdi.

    Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekiplerine yurtdışına kedi kaçırılacağı yönünde bilgi ulaştı. Alınan bilgi üzerine ekipler Sabiha Gökçen Havalimanı’nda önlem aldı. Takibe alınan 3 kişi ellerinde çantalarla gelerek bagaj kontrolünde durduruldu. Çantalar açıldığında 6 Bred Scottish Food kedisiyle karşılaşıldı. M.H., A.Ç. ve H.İ.K. gözaltına alındı. 3 kişiye kaçakçılık kanununa muhalefetten işlem yapıldı.

    Etiketler: gazetehaberleri , sabiha gökçen , kedi
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