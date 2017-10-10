Sabiha Gökçen’den çıkaramadılar

İşte İstanbul'un en 'değerli' mahallesi
Yahya Kemal Beyatlı’ya şiirler yazdıran, Münir Nurettin Selçuk’u aşka getiren, sarayların ve ormanların gölgesi altında on yıllardır Boğaz’ın en korunaklı ve en naif köyü olmayı başaran, sokaklarında...
Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekiplerine yurtdışına kedi kaçırılacağı yönünde bilgi ulaştı. Alınan bilgi üzerine ekipler Sabiha Gökçen Havalimanı’nda önlem aldı. Takibe alınan 3 kişi ellerinde çantalarla gelerek bagaj kontrolünde durduruldu. Çantalar açıldığında 6 Bred Scottish Food kedisiyle karşılaşıldı. M.H., A.Ç. ve H.İ.K. gözaltına alındı. 3 kişiye kaçakçılık kanununa muhalefetten işlem yapıldı.