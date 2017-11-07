Sabancı'nın üçüncü çeyrek kârı 880 milyon liraya yükseldi

Sabancı Holding'in net kârının büyük kısmı geleneksel olarak Akbank'tan AKBNK.IS geliyor. Holding uzun süredir sanayinin ağırlığını artırmak için strateji yürütüyordu. Holdingin diğer birimlerinin net kâr ve kârlılığa katkısı üçüncü çeyrekte güçlendi. Akbank'ın net kârdaki payı geçen yılın üçüncü çeyreğindeki yüzde 92 düzeyinden bu yılın üçüncü çeyreğinde 613.6 milyon lira ile yüzde 70'e geriledi.

Sabancı Holding'in bu sabah KAP'a bildirdiği sonuçlara göre üçüncü çeyrek hasılatı yüzde 19 artışla 3.64 milyar lira, finans sektörü hasılatı ise yüzde 28 artışla 6.89 milyar lira olarak gerçekleşti.

Perakende alanında Carrefoursa ve Teknosa ile faaliyet gösteren Sabancı Holding'in kaydettiği bu sektörde kaydettiği zarar üçüncü çeyrekte geçen yılki 157.1 milyon lira düzeyinden 20 milyon liraya indi.

Sanayi grubunun üçüncü çeyrek net kârı geçen yıla kıyasla yüzde 30 artırarak 138.5 milyon liraya, sigorta grubununki yüzde 53 artırarak 25 milyon liraya çıkardı. Çimento grubunun üçüncü çeyrek net kârı yüzde 25 azalarak 54.4 milyon liraya inmesine karşılık 9 aylık bazda yüzde 99 artarak 109.1 milyon lira oldu.

Halka açık olmayan Enerjisa'nın geçen yıl üçüncü çeyrekte 18.5 milyon lira olan zararı 28.5 milyon lira kâra dönerken, holdingin diğer faaliyetler olarak sınıflandırdığı ve ağırlıklı olarak Philsa'dan oluşan birimin net kârı yüzde 86 artarak 40.7 milyon liraya çıktı.

Deniz Yatırım analisti Alper Akalın, "Çimento, perakende gibi halka açık birimlerde güçlü toparlanma görmüştük. Şimdi Philsa ve Enerjisa gibi halka açık olmayan bölümlerin de benzer şekilde güçlü seyir izlediğini görüyoruz. Holding bundan sonra bilançoda pozitif sürpriz yapmaya devam edebilir" dedi.

Akalın, Akbank'ın bilançodaki yüksek ağırlığı nedeniyle diğer holdinglere kıyasla hisse fiyatı iskontolu olan Sabancı Holding'de sanayi tarafının geçmişe kıyasla güçlü performans göstermesiyle birlikte iskontonun azalabileceğini belirtti.

Sabancı Holding'in 9 aylık net kârı yüzde 23.8 artarak 2.3 milyar liraya çıkarken, 9 aylık faaliyet kârlılığı yüzde 20'den yüzde 22.5'e, net dönem kârlılığı da yüzde 15.6'da yüzde 17.4'e çıktı.

Sabancı Holding CEO'su Mehmet Göçmen, bilançoyu değerlendirdiği yazılı açıklamada, "2017 yılının ilk 9 ayında özellikle Sanayi, Sigorta ve Enerji iş kollarımızda oldukça başarılı işlere imza attık. Finansal tabloların ötesinde dinamik ve dengeli bir portföy oluşturmak üzere bir dönüşüm içerisindeyiz" dedi.

Holdingin faaliyet raporunda da enerji grubunun dokuz aylık dönemde yüzde 25 artırdığına dikkat çekilerek, "Enerji grubu, verimlilik ve operasyonel mükemmellik odaklı faaliyetleri ile değer yaratmayı sürdürdü. Bu yılın ilk dokuz ayında... gerek pazar koşulları gerekse çeşitli düzenlemeler çerçevesinde önemli zorluklar içermiş olmasına rağmen Enerji grubu... faaliyet karını yüzde 24 arttırdı" denildi.

Sabancı Holding hisseleri saat 1211 itibariyle yüzde 0.5 artıda 10.9 liradan işlem görüyor. Aynı saatte BIST-100 endeksi yüzde 0.1 ekside bulunuyor.