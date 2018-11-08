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Gençlerin Yeni Sosyal Girişimi YAŞÖM

08.11.2018 - 17:35 | Son Güncelleme:

Sabancı Vakfı’nın toplumsal gelişmeye katkıda bulunan “Fark Yaratanlar” programının onuncu sezonunun ikinci Fark Yaratan’ı, gençlerin birbirinden öğrendikleri, hayatı deneyimledikleri ve paylaştıkları bir sosyal girişim olan Yaşayarak Öğrenme Merkezi oldu.

Yaşayarak Öğrenme Merkezi (YAŞÖM), 2011 yılında Hülya Denizalp mentorluğunda bir grup genç tarafından kuruldu. Merkez, ”yaşayarak öğrenme” kavramının bilinirliğinin artırılması ve gençlerin kendi istek ve ihtiyaçları doğrultusunda aktiviteler geliştirebilecekleri bir açık alan yaratmak amacıyla hayata geçirildi.

YAŞÖM’de tüm projeler 18-30 yaş arasındaki gençler tarafından organize ediliyor. Merkez, bugüne kadar 151 farklı konuda akran eğitim modeli, kişisel gelişim ve hobi atölye çalışması; 8 konuşma kulübü; 7 toplumsal destek projesi olmak üzere birçok farklı etkinlik ve projeye ev sahipliği yaptı.
Yaşayarak Öğrenme Merkezi bugüne kadar 50’den fazla ulusal ve uluslararası iş birliğinde bulundu. Gerçekleştirdiği projelerle 13 farklı ödülün sahibi oldu. Merkez bünyesinde farklı ülkelerden gelen gençler de bulunuyor. Yabancı gönüllüler hem kendi dillerini ve kültürlerini anlatıyorlar hem de Türk kültürünü öğreniyorlar.

Yaşayarak Öğrenme Merkezi’nin bugün 150’ye yakın aktif gönüllüsü bulunuyor. Ayrıca YAŞÖM bünyesindeki tüm kurslardan isteyen herkes ücretsiz bir şekilde yararlanabiliyor.

Yaşayarak Öğrenme Merkezi, örnek olacak bir model yaratma prensibiyle yola çıktı. Öğrenmenin yeri, zamanı ve yaşının olmadığı felsefesiyle projeler geliştirdi. Bugüne kadar binlerce gencin hayatına dokundu. Onlara ilham verdi. Paylaşım kültürünün artmasına yardımcı oldu. Hem sivil toplum alanında hem de merkeze gelen gençlerin hayatlarında kocaman bir fark yarattı.

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