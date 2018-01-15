Sabancı Üniversitesi’ne yeni rektör

Sabancı Üniversitesi Rektör vekili Ayşe Kadıoğlu, rektörlük görevini Prof. Dr. Hasan Mandal’a teslim etti. Üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı eşliğinde Prof. Dr. Ayşe Kadıoğlu, SSBF Görsel Sanatlar Stüdyo ve Atölyeler eski Sorumlusu sanatçı merhum Bayram Candan tarafından tasarlanan ve üzerinde “Sabancı Üniversitesi’nin Akademik Özgürlük Bildirisi” bulunan yazıtı yeni Rektör Prof. Dr. Hasan Mandal’a devretti. Devir Teslim Töreni, Prof. Dr. Ayşe Kadıoğlu adına hazırlanan tuğlanın Mezunlar Rıhtımı’na yerleştirilmesiyle sona erdi.

‘ŞAŞIRMAYA VE ŞAŞIRTMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, yaptığı konuşmada, “Süreçlerimizde geleneklerin önemli bir yeri var. Daha 20 yaşımıza yeni giriyoruz. 2019 yılında eğitime başlamamızın 20’nci yılını dolduracağız. Bu dönemi yaşayanlara bu geleneği oluşturmamız için önemli roller düşüyor. Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti olarak ciddiye aldığımız bir uygulamamız var. Rektör arama ve seçme sürecimiz. Bu süreci aynen yaşadık ve Hasan Mandal da bu şekilde seçildi. Ayşe Kadıoğlu’na üniversitemiz adına, üniversitemizin kurumsallaşması adına, kimliğin kendini koruması adına gösterdiği fedakarlık ve başarılı rektörlük süreci için özel şükranım var. Değerli bilim insanı Hasan Mandal’a da tekrar aramıza hoş geldiniz diyorum. Yeni bir etabı Hasan Mandal’ın liderliğinde hep beraber koşacağız. Üniversitede yaptığımız iyi işlerle şaşırmaya ve şaşırtmaya devam edeceğiz.”

MİSYONUMUZ ‘BİRLİKTE YARATMAK VE GELİŞTİRMEK’

Rektör Prof. Dr. Hasan Mandal şunları söyledi:

“Önümüzdeki yeni dönemde, Üniversitemizin var olma sebebi olan ‘birlikte yaratmak ve geliştirmek’ misyonumuza daha fazla sarılarak, ortak hedeflerimiz için üniversitemizin üç fakültesindeki tüm programlarımızda, merkezlerimizde ve forumlarımızda çalışmalarımızı geliştireceğiz. Üniversitemizin en güçlü yönlerinin başında işbirliği geliştirme ve sürdürme potansiyeli geliyor. Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi sıralamasında 6 yıl üst üste İşbirliği ve Etkileşim boyutundan tam puan olan 25 puanı almamız bunun en somut örneklerinden biri. 2017-2022 yıllarını kapsayan stratejik planımız için vizyonumuz; ‘Sabancı Üniversitesi, lider ve yenilikçi konumunu, toplum üzerinde dönüştürücü etkileri olan araştırmalar yürüterek ve geleceği tasarlayacak bireyler yetiştirerek, ileriye taşıyacaktır.”

TAM BİR GEÇİŞ DÖNEMİ YAŞADIK

Prof. Dr. Ayşe Kadıoğlu, Hasan Mandal’ın tüm Sabancı Üniversitesi mensuplarının zaten tanıdığı bildiği bir kişi olduğunu belirterek, “Biz Hasan hoca ile epeydir zaten birlikte çalışıyoruz. Tam bir geçiş dönemi yaşadık. Bunun bilincinde olduk. Kendisi benim akademik hayatımı da çok olumlu etkilemiştir. Hasan hoca, size farkettirmeden iyiliğinizi gözetir” dedi.

PROF. DR. HASAN MANDAL KİMDİR?

1965’te Eskişehir’de doğan Hasan Mandal, 1987 yılında ODTÜ, Metalurji Mühendisliği Bölümü’nden Lisans derecesini “Şeref Öğrencisi” olarak aldı. 1992’de İngiltere Newcastle Üniversitesi’nden Doktora unvanını elde etti. 1992-1994 yıllarında İngiltere Newcastle Üniversitesi’nde, 1997-1998 yıllarında da Almanya Karlsruhe Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmalarda bulundu. Prof. Dr. Hasan Mandal 1994 yılında Anadolu Üniversitesi, Seramik Mühendisliği Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak göreve başladı. 1996’da Doçent, 2001’de Profesör unvanını aldı. Prof. Mandal’ın 70’i SCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış 140’ın üzerinde eseri ve ayrıca uluslararası kapsamda 6 patenti bulunuyor. Atıf sayısı 1.200, h-index’i ise 16’dır. TÜBİTAK Bilim Ödülü de olmak üzere ulusal ve uluslararası düzeyde farklı ödüllere layık görülen Prof. Mandal, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Dünya Seramik Akademisi (WAC) ve Avrupa Akademisi (Academia Europaea) üyesi.

Prof. Mandal, 2006-2010 yılları arasında Anadolu Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı, 2010-2011 Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcılığı, 2011-2015 yılları arasında Sabancı Üniversitesi, Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörü ve Rektör Yardımcısı olarak görev yaptı. Prof. Dr. Mandal, Nisan 2015’te YÖK Üyesi ve YÖK Yürütme Kurulu Üyeliğine atandı. Temmuz 2016 tarihinde de YÖK Başkan Vekilliğine seçildi.