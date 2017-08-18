Sabancı satışları yüzde 11 arttırdı

İlk 6 ayındaki operasyonel kârlılığını ise yüzde 21 artırarak 4 milyar 300 milyon TL’ye çıkardı. Sabancı Holding’in toplam varlıkları ise 326 milyar 582 milyon TL’ye, toplam konsolide ana ortaklığa ait özkaynakları ise 24 milyar 564 milyon TL‘ye ulaştı. Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen, “Türkiye’nin Sabancı’sı olarak 90 yılı aşkın geçmişimizden aldığımız güç, deneyim ve kültürümüzle her geçen gün büyümeye devam ediyoruz. DNA’mızda da olan inovasyon, Ar-Ge alanındaki çalışmalarımızı; güçlü insan kaynağımızın da katkısıyla daha dinamik, daha etkin ve daha rekabetçi bir yapıyla sürdürüyoruz” dedi. Göçmen, Akbank’ın 190 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplamda yüzde 7.4 büyümeyle kredilerin 235 milyar TL’ye ulaştığını belirtti. Enerjisa’da, verimlilik ve operasyonel mükemmellik odaklı faaliyetleri ile değer yaratmayı sürdürdüklerini belirten Göçmen, şöyle konuştu: “Sanayi grubumuz ilk altı ayda çok başarılı işlere imza attı. Brisa markamız ile bir yandan Aksaray’daki ikinci fabrika yatırımımıza devam ederken, İzmit fabrikamızda belgelendirilen Ar-Ge Merkezi’ni hayata geçirdik.”