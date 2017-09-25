Sabancı Müzesi’nden Times Meydanı’na...

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nin 2011 yılında İstanbul Bienali’yle eşzamanlı olarak Atlı Köşk’te ev sahipliği yaptığı, dünyaca ünlü Fransız sanatçı Sophie Calle’in ‘Son Kez, İlk Kez’ isimli sergisinde gösterilen ‘Denizi Görmek’ adlı video serisi, 1 Ekim - 31 Ekim tarihleri arasında New York’ta Times Square’de gösterilerek yeniden sergilenecek.

Newsweek tarafından günümüzün en önemli 10 çağdaş sanatçısı arasında gösterilen Sophie Calle’in SSM ile gerçekleştirdiği ve 3 bölümden oluşan özel projesinin 2. bölümü olan ‘Denizi Görmek’ isimli video serisi, Times Square’in 42. ve 49. caddeleri arasında yer alan 60 elektronik ekranda, her gece 3 dakika boyunca gösterilecek. İstanbul’da yaşayıp denizi hiç görmemiş insanların denizle ilk karşılaşmalarını konu alan videolar, Sophie Calle’in anlatımıyla, Fransa’nın Oscar’ı kabul edilen, César ödülünün sahibi, görüntü yönetmeni Caroline Champetier tarafından çekildi.



Merceğini Türkiye’de, milyonlarca İstanbullu arasından seçtiği bir grup insana çeviren sanatçı, daha önce siyaset, akademi ve sanat dünyasından birçok kişinin dikkatini çeken ‘İstanbul’da yaşayıp denizi görmemiş insanlar’ konusunun yanı sıra, görme engellilerin ‘gördükleri’ son anı da özgün bir bakış açısıyla somutlaştırıyor. Sophie Calle SSM’deki sergisinde, üzerine hiç düşünülmeyen, varlığı sorgulanmayan ‘görme’ duyusunun farklı boyutlarını sorgularken, aynı zamanda ziyaretçileri sarsıcı, duygu yüklü ve gerçek bir yolculuğa da çıkartmıştı.

Sophie Calle kimdir?

1953 doğumlu Fransız sanatçı, uzun kariyeri boyunca bazen gözleyerek, bazen de izleyerek insan vücudunu, davranışlarını, acı ve kederlerini, coşku ve heyecanlarını saptamaya çalıştı. Bir anlamda ‘üçüncü göz’ gibi; video, fotoğraf ve yazarı olduğu edebi / felsefi kitaplarla, izlenimlerini sanat dünyasına kazandırdı. Eserlerinde insan zaafını tasvir eden, kimlik ve mahremiyet gibi konuları işleyen Calle, günümüzün yaşayan en büyük çağdaş sanatçıları arasında gösteriliyor.