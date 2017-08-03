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    Sabancı Müzesi'nde tiyatro günleri

    Hürriyet Haber
    03 Ağustos 2017 - 17:04Son Güncelleme : 03 Ağustos 2017 - 17:04

    Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi 9-13 Ağustos tarihleri arasında “Müzede Sahne, Fonda İstanbul” adlı gösteri sanatları etkinliğiyle izleyiciye yepyeni bir mekansal deneyim yaşatacak.

    Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi 9-13 Ağustos tarihleri arasında “Müzede Sahne, Fonda İstanbul” adıyla kapsamlı bir gösteri sanatları etkinliğine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kurulduğu günden bu yana ziyaretçilerine çok yönlü bir müzecilik ortamı sunan SSM; tiyatro, performans ve çağdaş dans örneklerini izleyiciyle buluşturacak. Sanat yönetmenliğini Emre Koyuncuoğlu’nun üstlendiği etkinlikte “Fonda İstanbul” temasına uygun olarak seçilen oyunlar, müzenin eşsiz Boğaz manzaralı bahçesinde sanatseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Gösteriler Galata Perform, Çıplak Ayaklar Kumpanyası, Nazlı Çevik Azazi, Proje Difüzyon, Mine Çerçi, BAM Tiyatro ve Seyyar Sahne tarafından sunulacak.

    Etkinlik kapsamında düzenlenecek seminer ve söyleşilere Ayla Algan, Naz Eray, Hatice Meryem katılacak.

    ETKİNLİK TAKVİMİ

     

    20.30

    21.30

    9 Ağustos Çarşamba

    Açılış Konuşması: Ayla Algan

    “İstanbul’u Dinliyorum... Masal Tadında”, Ayla Algan, Nazlı Çevik Azazi / Anlatı performansı

    10 Ağustos Perşembe

     

    “Tersinden”, Naz Erayda / Retrospektif seminer

    “Balat Monologlar Müzesi”, Galata Perform / Oyun

    11 Ağustos Cuma

     

    “Sen Balık Değilsin ki”, Çıplak Ayaklar Kumpanyası / Gösteri

    “Tevatür”, Proje Difüzyon / Oyun

    12 Ağustos Cumartesi

    “O Şehir”, Mine Çerçi / Performans

    “Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin”, BAM Tiyatro / Oyun

    13 Ağustos Pazar

     

    “Kadın Yazarlar”, Hatice Meryem / Söyleşi

    “Çocukluğun Soğuk Geceleri”, Seyyar Sahne / Oyun

     

    Etiketler: Kitapsanat , Sakıp Sabancı Müzesi , Müzede Sahne, Fonda İstanbul
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