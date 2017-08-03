Sabancı Müzesi'nde tiyatro günleri

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi 9-13 Ağustos tarihleri arasında “Müzede Sahne, Fonda İstanbul” adıyla kapsamlı bir gösteri sanatları etkinliğine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kurulduğu günden bu yana ziyaretçilerine çok yönlü bir müzecilik ortamı sunan SSM; tiyatro, performans ve çağdaş dans örneklerini izleyiciyle buluşturacak. Sanat yönetmenliğini Emre Koyuncuoğlu’nun üstlendiği etkinlikte “Fonda İstanbul” temasına uygun olarak seçilen oyunlar, müzenin eşsiz Boğaz manzaralı bahçesinde sanatseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Gösteriler Galata Perform, Çıplak Ayaklar Kumpanyası, Nazlı Çevik Azazi, Proje Difüzyon, Mine Çerçi, BAM Tiyatro ve Seyyar Sahne tarafından sunulacak.

Etkinlik kapsamında düzenlenecek seminer ve söyleşilere Ayla Algan, Naz Eray, Hatice Meryem katılacak.

ETKİNLİK TAKVİMİ