Şaban Dişli de gitti

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişiminin önemli isimlerinden olduğu iddia edilen ve tutuklu yargılanan eski tümgeneral Mehmet Dişli’nin ağabeyi Şaban Dişli’nin partide üst düzey görevde kalması başta muhalefet partileri olmak üzere kamuoyundan tepki almıştı. Şaban Dişli, kardeşi Mehmet Dişli’nin ‘Yurtta Sulh Konseyi Üyesi’ olduğu yönündeki iddiaların ardından son AK Parti kongresinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu listesi dışında kalarak Genel Başkan Yardımcılığı görevini bırakmıştı. Ancak Dişli, 30 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti Genel Merkez Danışmanlığı’na getirilmişti.

YORUMLAR BENİ RAHATSIZ ETTİ

Dişli, dün Genel Merkez’e verdiği dilekçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek şöyle dedi: “Bu şerefli göreve atanmamın ardından gerek basın gerek sosyal medya gerekse parti içinden birçok arkadaşımın yorumları beni son derece rahatsız etti. Etmeye de devam ediyor. Partime ve Sayın Genel Başkanım Recep Tayyip Erdoğan’a her zaman hangi makam ve mevkide olursa hizmet etmeyi bir onur olarak kabul ediyorum. Partimi ve Sayın Genel Başkanım Recep Tayyip Erdoğan’ı haksız yere daha fazla yıpratmamayı teminen bu kutlu görevden istifa ettim.”