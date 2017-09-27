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    Sabahın köründe sarhoş şoför

    Ali Can ZERAY / DHA
    27.09.2017 - 21:39 | Son Güncelleme: 27.09.2017 - 21:39

    KIRKLARELİ’nin Kofçaz ilçesinde jandarma ekiplerinin öğrenci taşıyan servislere yönelik yaptığı denetim sırasında servis şoförlerinden S.T.’nin alkollü olduğu belirlendi.

    Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sabah saatlerinde Kofçaz ilçesine bağlı köylerden taşımalı eğitim alan öğrencilerin bulunduğu servislere yönelik denetim yaptı.

    Havadan drone ile görüntü alınarak yapılan denetimler sırasında araçlar tek tek kontrol edilirken, sürücüler üzerinde alkol uygulaması yapıldı. Uygulamada öğrenci servis şoförlerinden S.T.’nin alkollü olduğu belirlenip, ehliyetine el konuldu. Öğrenciler şirketten çağrılan başka bir sürücüyle okullarına götürüldü. Minibüs şirketi, alkollü sürücü S.T.’yi işten çıkardı. Gözaltına alınan S.T. ile ilgili soruşturma da sürüyor.

    Etiketler: trafik denetimi , alkollü şoför , gazetehaberleri
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