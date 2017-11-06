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    Sabahattin Önkibar'a saldırıyla ilgili 2 kişi gözaltında

    DHA
    06.11.2017 - 12:43 | Son Güncelleme:

    Gazeteci - yazar Sabahattin Önkibar'a kitap fuarındaki saldırıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

    Gazeteci - yazar Sabahattin Önkibar, geçtiğimiz cumartesi günü Büyükçekmece TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'ndaki imza günü etkinliği sırasında bir grubun saldırısına uğramıştı.

    Büyükçekmeçe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kameraları görüntülerinden yola çıkarak Önkibar'a yumruk attığı ve standı dağıttığı belirlenen 2 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2 kişinin Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki emniyetteki işlemleri devam ederken, olaya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

    Etiketler: Sabahattin Önkibar'a saldırı
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