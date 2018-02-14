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    Haberler >Kitap Sanat>'Sabahattin Ali'nin Şehirleri'

    'Sabahattin Ali'nin Şehirleri'

    Hürriyet Haber
    14.02.2018 - 14:44 | Son Güncelleme:

    Yazar Sabahattin Ali'nin kendi kaleminden anlatımıyla kurgulanan 'Şehirlere Alışamadı: Sabahattin Ali’nin Şehirleri' sergisi 14 Şubat - 27 Nisan tarihleri arasında Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık'ta.

    Sabahattin Ali’nin yaşamı boyunca bulunduğu Anadolu şehirlerine ve Berlin’e yazarın gözünden bakmayı amaçlayan sergi, yazara ait eserler, filmler, çektiği fotoğraflar ve müzikler eşliğinde,ziyaretçileri yazarın edebi dünyasında bir yolculuğa çıkarıyor. Sivas, Kayseri, Erzincan, Zonguldak gezi notları ve bu gezilerde çektiği fotoğraflar, Balıkesir Öğretmen Okulu’nda tuttuğu günlük, Kürk Mantolu Madonna’nın taslakları, Almanya’dan Mustafa Seyit Sutüven’e yazdığı 'Mustafa’ya Mektup' şiiri, Nahit Vedat Fıratlı ve Ayşe Sıtkı İlhan’a yazdığı mektuplar gibi birçok belge sergide ilk kez izleyenlerle buluşuyor. Sergide ayrıca Sabahattin Ali Arşivi’nden çıkan yeni belge ve fotoğrafların yanı sıra Tarih Vakfı Arşivi ve Ömer M. Koç koleksiyonundaki belgeler de bulunuyor.

    Etiketler: Kitapsanat , Sabahattin Ali , Yapı Kredi Kültür Sanat
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