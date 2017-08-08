MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Sabaha karşı otel ve kız yurdunda panik anları...

    Sabaha karşı otel ve kız yurdunda panik anları...

    Hürriyet Haber
    08 Ağustos 2017 - 06:57Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 07:06

    İstanbul Fatih’te bir otelin çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın otelin yan tarafındaki kız öğrenci yurdunun çatısına da sıçradı. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürürken, otelin çatı katında bulunan teras kafede maddi hasar oluştu.

    Yangın saat 04.00 sıralarında Ali Kuşçu Mahallesi, Hulusi Noyan Sokak’taki 3 katlı bir otelin çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, otelin yan tarafında bulunan bir kız öğrenci yurdunun çatısına sıçradı.

    Durumu farkeden vatandaşlar; polis, İtfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Otelde bulunan vatandaşlar ve öğrenci yurdundaki öğrenciler kısa sürede tahliye edilirken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Olay yerine gelen polis ekipleri ise çevrede güvenlik önemi aldı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat içinde kontrol altına aldıkları yangının ardından soğutma çalışması yaptı

    Görgü tanığı Ayhan Şimşek "Alevler çatıyı sarmaya başladı. Kız öğrenci yurdu olduğunu ve öğrencilerin kaldığını biliyordum. Bir an önce uyandırmak için geldim. Bir-iki öğrenci çıktıkdan sonra diğerlerini de tahliye ettik" dedi.

    Sabaha karşı otel ve kız yurdunda panik anları...

    Sabaha karşı otel ve kız yurdunda panik anları...

    Sabaha karşı otel ve kız yurdunda panik anları...

    Sabaha karşı otel ve kız yurdunda panik anları...

    Etiketler: Otel , yangın , Fatih , İstanbul
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri