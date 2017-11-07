Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Sabah yazarı Engin Ardıç'a soruşturma

    Sabah yazarı Engin Ardıç'a soruşturma

    Hürriyet Haber
    07.11.2017 - 22:12 | Son Güncelleme:

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç hakkında "Çakma Gaziler" yazısı nedeniyle soruşturma açtı.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç'ın "Çakma Gaziler" yazısıyla ilgili soruşturma açtı.

    Engin Ardıç, 1 Kasım tarihinde Sabah gazetesinde yayınlanan yazısında gazilere hakaret eden ifadeler kullanmıştı.

    Bugün Ankara Adalet Sarayı önünde toplanan bir grup gazi, Ardıç hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

     CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin grup toplantısında Engin Ardıç'ı sert bir dille eleştirmiş ve "Havuz medyasından bir köşe yazarı gazilere şaklaban diyecek kadar aklını yitirmiş. Aslında kendisi şaklaban. Sen bu kelimeyi kullanamazsın diye kapının önüne mi koyacaklar? Merak ediyorum. Bir şaklaban bir gazetede yazı yazamaz. Gazilere sahip mi çıkacaklar, yoksa geçmişte şehitlere kelle dedikleri gibi aynı tavırlarını sürdürecekler mi? Sensin şaklaban.” demişti.

    NE YAZMIŞTI?

    Ardıç'ın yazısının ilgili kısmı şöyle:

    Türkiye, yalanlarına sımsıkı sarılıp yaşamayı çok seven bir ülkedir.

    Bu onu rahatlatır. Bizde "sorgulama" geleneği yoktur. Sorgulamaya kalkanın da iflahını keserler (uğradığımız hakaretlere bakmanız yetecektir.)

    Her milli bayramda piyasaya çıkan "malul gazilere" getirecektim sözü… Geçen gün gene ortalıkta görüldüler. Kalpak, ayyıldız, madalya, palaska, çakaralmaz tabanca, kama, bomba, velhasıl herşey yerli yerinde…

    Fakat bakıyorum, bu adamlar yaş olarak taş çatlasa benim kadarlar yahu!

    Hadi benden beş yaş büyük olsunlar.

    Hadi beş de benden koy, on yaş.

    Yani "Milli Şef bebeleri" en fazla!

    Bu adamlar hangi savaşlara katıldılar da malul gazi oldular? "Malul" olmaları da şart değil, maşallah hepsi benden sağlam.

    Bu adamlar "feyk"…

    Neyk?

    Sahte yani, çakma…

    Kurtuluş savaşımıza katılmış (yani kalpak giymiş, İstiklal Madalyası kazanmış) bir askerin, diyelim mücadelenin son yılına, 1922'ye yetişti ve de diyelim o tarihte en az on sekiz yaşındaydı, 1904 doğumlu olması gerekir…

    Yani şu anda 113 yaşında!

    Eh, Atatürk de 136 yaşında olduğuna ve içimizde yaşadığına göre…

    Efendim işte Kore falan diyeceksiniz.

    Kore'nin, hatta Kıbrıs'ın kalpakla, cumhuriyetle, bayramıyla ne ilgisi var?

    Benim dedelerimden biri de büyük bir ihtimalle Viyana kuşatmasına katılmıştı, yeniçeri kılığına mı gireyim?

    15 Temmuz gazileri törenlerde kılık değiştirmediler, kendilerine "şekil" yapmadılar.

    Çünkü şaklaban değillerdir.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri