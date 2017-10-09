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    Sabah tarlasına gittiğinde gözlerine inanamadı! Tam 5 ton...

    Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)
    09.10.2017 - 07:51 | Son Güncelleme:

    GAZİANTEP’in İslahiye İlçesi’nde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, kurutulmak üzere tarlaya serilen 5 ton kırmızı biberi çaldı.

    Olay, önceki gece ilçe merkezine 6 kilometre uzaklıkta bulunan Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Ahmet Usluol, 15 dönümlük arazisinden topladığı kırmızı biberi kurutmak amacıyla serdi.

    Sabah tarlasına gittiğinde gözlerine inanamadı Tam 5 ton...

    Sabah saatlerinde geldiği biberleri bulamayan Usluol, şaşkına döndü. Usluol’un ihbarı üzerine gelen jandarma 5 ton biberi çalan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

    Sabah tarlasına gittiğinde gözlerine inanamadı Tam 5 ton...

    Ahmet Usluol, biberleri üzerine serdikleri branda ile birlikte çalındığını belirterek, "Sabah erken saatte karıştırmak için geldiğimde biberler yerinde yoktu. Bizim bir haftada ailemizle birlikte topladığımızı, hırsız bir saatte hepsini alıp götürmüş" dedi.

     

    Etiketler: kurutulmuş biber , hırsızlık , biber hırsızlığı
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