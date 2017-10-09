Sabah tarlasına gittiğinde gözlerine inanamadı! Tam 5 ton...

Olay, önceki gece ilçe merkezine 6 kilometre uzaklıkta bulunan Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Ahmet Usluol, 15 dönümlük arazisinden topladığı kırmızı biberi kurutmak amacıyla serdi.

Sabah saatlerinde geldiği biberleri bulamayan Usluol, şaşkına döndü. Usluol’un ihbarı üzerine gelen jandarma 5 ton biberi çalan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

Ahmet Usluol, biberleri üzerine serdikleri branda ile birlikte çalındığını belirterek, "Sabah erken saatte karıştırmak için geldiğimde biberler yerinde yoktu. Bizim bir haftada ailemizle birlikte topladığımızı, hırsız bir saatte hepsini alıp götürmüş" dedi.