Sabah sordu, akşam bıçağı alıp saldırdı

HAMBURG’taki terör saldırısının faili Ahmad A., Almanya’da sınır dışı tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Ahmad A. hakkında sınır dışı kararı bulunduğu ancak Berlin’deki Filistin temsilciliğinden ek evrakların gelmesinin beklendiği ortaya çıktı. Resmi kaynaklara göre Ahmad A. saldırıyı yaptığı cuma sabahı Hamburg’taki yabancılar dairesine giderek, “Evraklarım geldi mi” diye sordu ve “Henüz gelmedi” cevabı aldı. Ahmad A. aynı akşam terör saldırısını düzenledi ve bir kişiyi öldürerek, yedi kişiyi de yaraladı.

PARTİLER HIZLANDIRILMASINDA HEMFİKİR

Hamburg’ta yaşanan bu kanlı saldırı üzerine siyasi partiler, sınır dışının hızlandırılması konusunda hemfikir. Hükümetin büyük ortağı Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) İçişleri Komisyonu Başkanı Armin Schuster, sınır dışı konusunda federal yönetime daha fazla yetki verilmesini istedi.

Almanya’da sınır dışı eyaletlerin yetkisinde. Schuster, Dışişleri ya da İçişleri Bakanlığı’nın eyaletin küçük bir kentindeki yabancılar dairesinden diplomatik olarak çok daha etkili olacağını söyledi.

Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) Genel Sekreteri Andreas Scheuer ise radikalleştiği tespit edilen kişilerin zaman kaybetmeden içeriye alınmasını talep etti.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Grubu’ndan Burkhard Lischka, sınır dışında vatandaşlarını geri almak istemeyen ülkelere ekonomik baskı uygulanmasını istedi.