Sabah Gazetesi ve yazarına hayali senaryo cezası

Ersin Ramoğlu’nun kaleme aldığıyazı 3 Ekim 2015’te Sabah Gazetesi’nin Güney Eki’nde ve internet sitesinde yayınlandı. Ramoğlu’nun köşe yazısı nedeniyle Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan’ın avukatı Eren Mustafa Şener müvekkilinin kişilik hakları ağır bir şekilde ihlal edildiğinden Bakırköy Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 20 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı.

Avukat Şener’in dava dilekçesinde davalıların isnat ettikleri hususların ispatlanması gerektiği ancak hiçbir belge ve bilgi olmadan, hayali senaryolarla Aydın Doğan hakkında karalayıcı yayın yapıldığı, bu tür gerçekdışı yayınlarla kamuoyunun etki altında bırakıldığı anlatılarak “Akıl ve izan dışı isnatlarını tekrar tekrar sayfalarında yayınlayarak kamuoyu tarafından bu isnatların bir süre sonra ‘gerçekmiş’ gibi algılanmasını sağlamaktır. Dolayısıyla müvekkilimiz aleyhine yoğun bir kast ile hareket ederek kişilik haklarını ihlal eden davalıların, bu kusurlu davranışlarına katlanmak zorunda oldukları tartışmasızdır” denildi.

Turkuvaz Gazete Dergi Basın A.Ş. tarafından mahkemeye sunulan cevap dilekçesinde yayınlanan yazının basın özgürlüğü ve eleştiri hakkı çerçevesinde yazıldığı, istenilen tazminatın ise fahiş bir miktar olduğu belirtilerek davanın reddine karar verilmesi talep edildi.

Bakırköy 6’ncı Asliye Hukuk Mahkemesi’nde önceki gün görülen davada mahkeme, yayın sahibi Turkuvaz Gazete Dergi Basım A.Ş, sorumlu müdür Ulaş Yıldız ve eser sahibi Ersin Ramoğlu’nu, Aydın Doğan’a 5 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum etti.

CEM KÜÇÜK’ÜN DE YALANI TUTMADI

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, 2015 yılında Star gazetesi yazarıyken Hürriyet gazetesine ait İzmir’deki bir arsanın satışını konu alan 7 yazı yazdı. Cem Küçük satış bedelinin düşük gösterilip 2 milyon doların haricen alındığı ve bu surette suç işlendiği iddiasında bulundu.

Kamuoyuna o dönem açıklama yapan Hürriyet gazetesi, Cem Küçük’ü iddialarına ispata çağırdı. Ancak Cem Küçük’ten ses çıkmadı. Bunun üzerine Aydın Doğan’ın avukatı Güneş Çelik, Cem Küçük’e maddi ve manevi 350 bin TL’lik tazminat davası açtı. İstanbul Anadolu 12’nci Asliye Hukuk Mahkemesi, İzmir Gaziemir’deki arazinin Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. tarafından dava dışı 2 gerçek kişiye 8 milyon TL’den 16 milyon TL’ye satıldığını bilirkişi aracılığıyla tespit etti. Mahkeme açıkladığı kararında, davalı Cem Küçük’ün ülke çapında yayın yapan bir gazetenin ve tv kanalının yazarı ve programcısı olduğunu, davacı Aydın Doğan’ın da Türkiye çapında tanınmış, başarılı, kamuoyu tarafından tanınan, bilinen, sevilen ve kamuoyunun ilgi odağı olmuş iş adamlarından biri olduğunu belirterek satışın ihtilafsız olduğunu, ancak yazılarda Aydın Doğan’ın kamuoyu nezdinde hileli satış yapan, taşınmazın satış değerini düşük göstererek idarenin zararına sebebiyet veren, satış bedelinin bir kısmını bavul ile teslim almak gibi davranışlarla Doğan’ın kamuoyu nezdindeki itibarını zedelemeye çalıştığını anlattı.

Tapuda yapılan satışta taşınmazın değerinin 16 milyon TL olduğu, davalının haber amacı ile değil doğru olmayan bir hususun ileri sürülerek davacının kişilik haklarına saldırıda bulunmak amacını taşıdığını belirten mahkeme, yapılan yayınlar nedeniyle davacının üzüldüğü ve manevi zarara uğradığı gerekçesiyle davalı Cem Küçük’ü 15 bin TL tazminat cezasına çarptırdı.

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