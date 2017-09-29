Sabah 06.00'da kuyruğa girdiler

Kastamonu'da teknoloji mağazasının açılışında ürünlerin indirimli satılacağının açıklanması üzerine sabahın erken saatlerinden itibaren Aktekke Mahallesi'ndeki mağazanın ön ve arka kapısında uzun kuyruklar oluştu. Kapıların açılmasıyla yüzlerce kişinin girmeye çalıştığı mağazada ürünleri almak isteyenler, adeta birbirleriyle yarıştı. Müşterileri sırayla içeri almak isteyen güvenlik görevlileri ile vatandaşlar arasında zaman zaman tartışma yaşandı. Ürün alanlar, kasada uzun kuyruklar oluşturdu.

Üniversite öğrencisi Savaş Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, mağazaya girmeyi başaramadığını söyledi. Yurtta kaldığını belirten Yılmaz, "Elbiselerimi ütülemek için ütü almaya karar verdim ama içeri girmek mümkün değil. Ütüyü almayı geçtim, kendim giremiyorum" dedi. Onur Ahmet Mehmet ise dizüstü bilgisayar almak için saat 06.00'da sıraya girdiğini aktararak "Fiyatlar uygun olduğu için erkenden gelmeme rağmen içeri giremedim. Çok bekledik ama şansımız yokmuş. Daha sonra sipariş verip alacağım" diye konuştu.

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