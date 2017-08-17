Saba Tümer ekran yine tiyatroda



Başarılı oyunlara imza atan Ak’la Kara Tiyatrosu, iki yeni komedi oyunuyla sezona merhaba diyecek.

SÜRPRİZ İSİM!

İki oyunun da provalarına başlayan AK’la Kara’nın yeni oyunun birinden sürpriz bir isim karşımıza çıktı.

Sunucu Saba Tümer, bu sezon ekranlarda olmak yerine tiyatroyu seçti.

Kadın – erkek üzerine söyleyecekleri olan, ilişkileri irdeleyen komedi türündeki oyunda; Yosi Mizrahi, Pelin Turancı, Savaş Özdural, Fatih Gülnar ve Saba Tümer rol alacak.





HEM KAHKAHA ATACAK HEM KAHKAHA ATTIRACAK

Görülen o ki; Saba Tümer; o meşhur kahkahalarını atmakla kalmayacak, tiyatroda izleyicilere de kahkaha attıracak.