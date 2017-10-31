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    Saatler sonra fark edildiğinde artık çok geçti

    İHA
    31.10.2017 - 07:25 | Son Güncelleme:

    Adana'da D-400 karayolu kenarından geçen ve hiçbir uyarı levhası ile korkuluk olmayan dere yatağına motosikletiyle uçan bir kişi saatler sonra fark edilince hayatını kaybetti. 

    Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Murat Gündoğdu D-400 karayolundan Mersin istikametine doğru yola çıktı. Gündoğdu, yolun sağ tarafından ilerlerken Küçükdikili Mahallesi'nden Sarıhamzalı Mahallesi'ne doğru D-400 karayolu altından geçen dere yatağına geldiği sırada kaza geçirdi.

    Gündoğdu yol kenarında uyarı levhası ve korkuluk olmadığı için dere yatağına uçtu. Kaza nedeniyle baygınlık geçiren Gündoğdu'yu saatler sonra yoldan geçen bir vatandaş fark etti.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın kaza yapmasının üzerinden saatler geçtiğini ve hayatını kaybettiğini belirledi.

    Polis kaza yerinde yaptığı incelemede şahsın yol kenarında korkuluk ya da uyarı levhası olmadığı için dere yatağını yol zannedip uçtuğunu tespit etti. Yoldan geçen kadınlarda dere yatağında ölü bir vatandaşı görünce şok oldu.

    Yapılan incelemenin ardından şahsın cenazesi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

    Etiketler: adana
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