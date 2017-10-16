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Saatler geri alınacak mı? 30 gün için geri sayıma geçildi!

Hürriyet Haber
16.10.2017 - 15:10 | Son Güncelleme:

Saatler geri alınacak mı sorusu, havaların erken kararmaya başlamasıyla birlikte birçok kişinin araştırdığı konular arasında yer aldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın almış olduğu tasarruf tedbirleri arasında yer alan yaz saati uygulamasının sürekliliği, vatandaşlar tarafından merakla sorgulanmaya başlandı. Peki, son günlerin popüler konuları arasında yer alan saatler geri alınacak mı? İşte, konuyla ilgili bazı detaylar

Saatler geri alınacak mı konusuna cevap arayan vatandaşlar, detayları sorgulamaya devam ediyor. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren konular arasında yer alan saatler geri alınacak mı sorusu, ilgili kurum tarafından netleştirilecek. Peki, bu yıl saatler geri alınacak mı? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Yaz saatinin kalıcı hale getirilmesine ilişkin düzenlemenin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri süren 130 maddelik torba tasarıya girmesi bekleniyor. Daha önce Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yapılması gündeme gelen kalıcı yaz saatinin TBMM gündeminde tartışılarak hayata geçirilmesinin benimsendiği belirtiliyor.

Kulislerde, tasarıya yeni maddeler eklenebileceği konuşuluyor. Bunlardan birisinin de kalıcı yaz saati uygulaması olduğu ifade ediliyor. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 27 Eylül tarihinde yaz saati uygulamasını sürekli hale getiren Bakanlar Kurulu kararının yürütmesini durdurmuştu. Kararda, yaz saati uygulaması konusunda Bakanlar Kurulu’na verilen sınırlı yetkinin sürekli hale getirilmesinin yetki aşımı olduğu vurgulanmıştı.

EN GEÇ 30 GÜNDE SONUÇLANACAK

Kararın, davalı Başbakanlık ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na tebliğinden itibaren en geç 30 gün içinde uygulanması gerekiyor. Bu kararın ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, uygulamanın devam edeceğini açıkladı. Düzenlemenin KHK ile olması bekleniyordu. Ancak eğilimin, düzenlemenin TBMM’de tartışılarak hayata geçirilmesi yönünde ağırlık kazandığı belirtildi. Bunun için de Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri devam eden torba tasarıya bir önerge verilerek düzenlemenin yasayla hayata geçirileceği kaydediliyor.

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