Saadet'ten AYM Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±: Kim dÃ¼zeltecek bunu?

Partisinin Ä°zmir teÅŸkilatÄ± tarafÄ±ndan KemalpaÅŸa ilÃ§esindeki Dere Mesire Yeri'nde dÃ¼zenlenen teÅŸkilat eÄŸitimi toplantÄ±sÄ±na katÄ±lan KaramollaoÄŸlu, en geÃ§ bir buÃ§uk yÄ±l iÃ§erisinde seÃ§imlerin yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±, bu seÃ§imlere en iyi ÅŸekilde hazÄ±rlanmalarÄ± gerektiÄŸini belirtti.

Hedefe yaklaÅŸtÄ±kÃ§a kendileri Ã¼zerinde hiÃ§ beklenilmeyen Ã§irkin oyunlarÄ±n tertiplenebileceÄŸini kaydeden KaramollaoÄŸlu, bunun partilileri yolundan uzaklaÅŸtÄ±rmayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

KaramollaoÄŸlu, bugÃ¼n Ä°slam alemi kadar parÃ§alanmÄ±ÅŸ, darmadaÄŸÄ±n olmuÅŸ kendi problemlerini Ã§Ã¶zeceÄŸine, dÃ¼ÅŸmanlarÄ±nÄ±n tesiriyle birbiriyle boÄŸuÅŸan baÅŸka bir grup bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, "Bunun farkÄ±na varmak zorundayÄ±z. Ãœzerimizde birtakÄ±m oyunlar oynanÄ±yor. BunlarÄ±n farkÄ±na varmazsak baÅŸarÄ±ya ulaÅŸmamÄ±z mÃ¼mkÃ¼n olmaz." ifadelerini kullandÄ±.

"ENDÄ°ÅžEYE SEVK EDEN BÄ°R KARAR"

Hukukun Ã¼lkenin en Ã¶nemli meselelerinden biri olduÄŸunu aktaran KaramollaoÄŸlu, hukuka, adalete gÃ¼ven kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

KaramollaoÄŸlu, iktidarda bulunanlarÄ±n 15 senedir inÅŸaat denildiÄŸinde daÄŸlarÄ± devirdiÄŸini kaydederek, ancak adaletin yapÄ±lan adalet saraylarÄ±nda deÄŸil adaleti gÃ¶zeten hakimleri bulmakla gerÃ§ekleÅŸeceÄŸini belirtti.

BirkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce kendilerini endiÅŸeye sevk eden bir karar alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan KaramollaoÄŸlu, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Bir mahkeme iki gazetecinin tutukluÄŸu devam ederek yargÄ±lanmasÄ±na karar verdi. AylardÄ±r tutuklu bu gazeteciler, onlar da Anayasa Mahkemesine mÃ¼racaat ettiler. Anayasa Mahkemesi de bir karar aldÄ±, bu mahkemenin kararÄ±nÄ± bozdu. Mahkeme dedi ki 'ben seni dinlemiyorum'. Anayasada bir hÃ¼kÃ¼m var, diyor ki 'Anasaya Mahkemesinin aldÄ±ÄŸÄ± kararlara cumhurbaÅŸkanÄ±, meclis dahil kimse itiraz edemez, uygulamak mecburiyetindedir. Ama bir mahkeme diyor ki 'ben senin aldÄ±ÄŸÄ±n karara uymuyorum.' Anayasa Mahkemesi yanlÄ±ÅŸ karar verebilir, mÃ¼him olanÄ± kurala uymaktÄ±r. Yerel mahkeme de yanlÄ±ÅŸ karar verir. Temyiz mÃ¼essesesi Ã§alÄ±ÅŸmazsa adalet Ã§alÄ±ÅŸmaz. Åžu anda temyiz Ã§alÄ±ÅŸmÄ±yor. Onun iÃ§in bireysel mÃ¼racaat hakkÄ±nÄ± bu hÃ¼kÃ¼met verdi insanlara. Onlar da gittiler, mahkeme de karar verdi 'serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±nlar, yargÄ±lamalarÄ± bÃ¶yle devam etsin' diye. Mahkeme de diyor ki 'ben buna uymam.' BÃ¶yle hukuk olur mu?"

KaramollaoÄŸlu, FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸiminde milletin ayaÄŸa kalkarak ihtilali Ã¶nlediÄŸini, hÃ¼kÃ¼metin bu kalkÄ±ÅŸmadan sonra birtakÄ±m tedbirleri alabilmek iÃ§in olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilan ettiÄŸini kaydetti.

OHAL AÃ‡IKLAMASI

OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ halin olaÄŸan hale gelmemesi gerektiÄŸini dile getiren KaramollaoÄŸlu, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle tamamladÄ±:

"Nereye kadar? 3 ay, 3 ayda toparlayamadÄ±n, hadi 6 ay. 6 ayda da toparlayamadÄ±n hadi bir 3 ay daha. Ama hala 1,5 sene sonra olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ile idare ediliyoruz. OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal, olaÄŸan hale gelirse hapÄ± yuttuk. ArtÄ±k bundan sonra hukuk yok demektir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ hukuk bir kiÅŸinin, hÃ¼kÃ¼metin dudaklarÄ± arasÄ±ndadÄ±r. Anayasa Ã§iÄŸnenmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±n an, olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal falan bÄ±rak sen, devreye girmen lazÄ±m. Bir mahkeme gÃ¼ya Anayasa Mahkemesinin aÄŸzÄ±nÄ±n payÄ±nÄ± verdi. 'Kim dÃ¼zeltecek bunu?' HÃ¼kÃ¼metin bunun karÅŸÄ±sÄ±nda bir ÅŸey yapmasÄ± icap eder. 'Efendim ben adalete karÄ±ÅŸmam.' Ä°stemediÄŸin bir karar alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± zaman bal gibi karÄ±ÅŸÄ±yorsun. Anayasa Ã§iÄŸnendiÄŸi zaman niye girmiyorsun. Hukuk, adalet olmadan, hak Ã¼stÃ¼n tutulmadan hiÃ§bir Ã¼lkede, dÃ¼nyada huzur olmaz. HÃ¼kÃ¼metin bir tedbir almasÄ± lazÄ±m. Kimsenin anayasa haklarÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmamasÄ± icap eder. Biz hukukuna Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼n en Ã¶nemli mesele gÃ¶rÃ¼yoruz."Â