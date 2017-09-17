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Hürriyet >Ekonomi>Saadet zincirini bu kez 'Hipper' adı ile kurdular

Saadet zincirini bu kez 'Hipper' adı ile kurdular

Hurriyet.com.tr/EKONOMİ
17.09.2017 - 15:31 | Son Güncelleme: 17.09.2017 - 15:59

SON dönemlerde yaygınlaşan saadet zincirleri bir çok kişiyi mağdur etmeye devam ediyor. Dolandırıcı sitelerin biri kapanmadan diğeri açılıyor. İnternet üzerinden para kazanmanın kolaylaştığı günümüzde dolandırıcılar da iş başına geçti.

Daha önce Questra adlı şirkete kayıtlı olduğunu söyleyen ve yatırdıkları paraları geri alamayan bir kişi bu sitelerin işleyişini anlattı. Adının yazılmasını istemeyen kaynağa göre, en ucuzu bin 500 TL , en pahalısı 46 bin 500 TL olan paketlerden biri satın alınarak sisteme üye olunabiliyor. Kazanç miktarı ise satın aldığınız pakete ve siteye giriş yapma sürenize göre değişiyor. Bu gibi sitelerin ilk açıldığı zamanlarda müşterilerine yatırdıkları paraları fazlasıyla geri ödediğini ve bu sayede daha fazla müşteri çekmeyi amaçladığını iddia eden mağdur, bir süre sonra çeşitli bahaneler sunularak paralarının verilmediğini öne sürdü.

QUESTRA’DAN SONRA HİPPER
Milyonlarca lira paranın batırıldığı Questra adlı organizasyonu kapanırken, bu sistemin eski yöneticileri şimdi de Hipper adlı organizasyon ile gündemde. 

Edinilen bilgilere göre, Türkiye’ de bu gibi sitelerden para kazanmanın yasal olmadığı biliniyor. Oluşabilecek sıkıntılara karşı firmanın adının karışmaması için Hipper isimli firmanın paket satın almak için gerekli ücreti Kıbrıs'ta bulunan GBC Digital Game Marketing şirketine açıklama kısmına "gscash oyun bedeli" yazarak havale edilmesini isteniyor.

Şirketin Eskişehir de bulunan ofisini Tarık Mengüç’ ün ziyaret ettiğini ve bu ziyaret sırasında şirket yetkilileriyle birlikte çekilen fotoğrafı ünlülerin de ilgisini çekmek için şirketin kendi sosyal medya hesaplarında yayınlandığı iddialar arasında yer alıyor.

Hipper Bilgi Sis. ve Yatırım A.Ş. isimli şirketin, bu yılın başında Eskişehir'de kurulduğu anlaşıldı. Ticaret sicil kaydına göre şirketin kurucusu ise Muhammet Satıroğlu.

Sisteme bugüne kadar 12-13 milyon liranın yatırıldığı tahmin ediliyor. Sisteme 14 bini aşkın kişinin üye edildiği kaydediliyor.

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Etiketler: Tarık Mengüç , Questra , Hipper
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