Saadet Partisi'nin 'Büyük Kudüs Mitingi'ne CHP’den destek 

Yenikapı Etkinlik Alanı'na saat 15.00'ten itibaren yoğun şekilde gelen vatandaşlar, alanın büyük bölümünü doldurdu.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan mitingde konuşan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk, halkın coşkulu bir kalabalıkla Hakk'ı savunmak için bir olduğunu dile getirerek, milli davalarda gösterilen birlik ve beraberlik ruhunu övdü.

Türkiye'nin her yerinden ve her partiden vatandaşların Yenikapı'ya geldiğini aktaran Asiltürk, şöyle devam etti:

"Bu meydana aktınız. Burada büyük bir insan seli oluşturdunuz. Bu muhteşem manzaranızla 80 milyona yaklaşan vatan evlatlarının, 1,5 milyarlık İslam aleminin ve zulüm gören 5 milyar insanın haklarını savunmak için buraya geldiniz. Allah sizden razı olsun. Böylece tarihe altın bir sayfa yazıyorsunuz. İsrail'e lanet Filistin'e destek mitingiyle aziz milletimizin zulme karşı olduğunu, sömürülmeye karşı olduğunu dünyaya ilan ettiniz. Bu büyük bir şereftir. Bu şerefi bize bahşettiği için Allah'a şükrediyoruz."

Asiltürk, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim'in torunları olarak Filistin davasına sahip çıkmanın çok önemli olduğunu belirterek, bu nedenle vatandaşların Filistin'de olan bitene seyirci kalamayacağını söyledi.

Müslüman olarak barıştan, sevgiden ve kardeşlikten yana olduklarını anlatan Asiltürk, Hazreti Peygamber'in "Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır." hadisini anımsattı. Asiltürk, bu hadisten hareketle susup oturamayacaklarını kaydederek, Türk halkının bu zulme sessiz kalmadığına dikkati çekti.

Kudüs'ün Müslümanların yönetiminde huzur beldesi olduğunu ifade eden Asiltürk, haçlı seferleri esnasında katledilen Müslümanları anımsattı.

NOTLAR

Yenikapı'da gerçekleştirilecek miting için alana büyük bir platform kurulurken, vatandaşların mitingi daha rahat takip edebilmesi için farklı yerlere dev kolonlar ve ekranlar yerleştirildi.

Kendileri için kurulan arama noktalarından geçen vatandaşlara, alana girişte Türk ve Filistin bayrakları dağıtıldı.

Miting öncesi Osman Gündüz konser verirken, mehter takımı da marşlar seslendirdi.

Bazı vatandaşların Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun fotoğraflarının yer aldığı pankartlar taşıdığı görüldü.

Bazı vatandaşların "Özgür Kudüs ve Filistin" yazılı kafa bantları taktığı görülürken, alana onlarca palet su bırakıldı.

Ayrıca vatandaşların kullanımı için alanın farklı yerlerine mescit kuruldu. Acil müdahale için ambulans ve sağlık ekiplerinin de hazır bekletildiği alana, seyyar tuvaletler de yerleştirildi.