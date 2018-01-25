Saadet Partisi'nden evsizlere gece yarısı sıcak ziyaret

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı, 'Saadet Sokakta' adı verilen çalışma ile parti ilçe teşkilatlarıyla birlikte geceleri İstanbul’un hemen hemen tamamında sokaklara çıkarak, evsizlere ve sokakta yaşayan vatandaşlara, sıcak çorba ve çay ikramında bulunuyor. Ayrıca vatandaşların sıkıntılarını da dinleyen partililerin çalışmalarına Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. Abdullah Sevim de katılıyor.





'MERHAMET MEDENİYETİNİN MENSUPLARIYIZ'

Sevim, “Yaptığımız bu çalışmanın gerçek manada sadra şifa olmayacağını biliyoruz. Ancak bu meseleyi gündeme taşımak istiyoruz. Yaşadığımız bu tablo, bizim medeniyetimizin ürünü kesinlikle olamaz. Bizler bırakın insanların sokakta kalmasını, hayvanların dahi sıkıntıya düşmemesi için vakıf kurmuş, merhamet medeniyetinin mensuplarıyız” dedi.

Yerel yönetimlerin sadece havanın çok soğuk olduğu zamanlarda evsizleri spor salonlarında ağırlamasının asla yeterli olmayacağını söyleyen Sevim, “Bu çalışma güzel ancak asla yeterli değil. Yollar, köprüler yapmakla övünenlerin, o köprülerin altında insanların yaşamaya mahkum kaldıkları bir düzene çözüm üretmemeleri kabul edilebilir bir şey değil. Saadet Partisi yerel yönetimlerde ve merkezi idarede iktidara geldiğinde bu sorunu kökünden çözecek” diye konuştu.