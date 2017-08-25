Saadet Parti'li avukata FETÖ suçlaması

İddianamede. Avukat Mustafa Yaman’a, ‘silahlı terör örgütüne üye olduğu’ iddiasıyla 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi. Avukat Yaman’ın, 12 Temmuz 2017’de FETÖ örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanmasına Saadet Partisi’nden tepki gelmiş, partililer Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanarak tepki göstermişti.



Yaman hakkındaki iddianame dün tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz tarafından hazırlanan iddianamede Yaman’ın telefonuna 23 Ağustos 2014’te ByLock programı yüklediği, 26 değişik günde toplam 178 görüşme yaptığı ifade edildi.



