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    Saadet Parti'li avukata FETÖ suçlaması

    Toygun ATİLLA/İSTANBUL
    25 Ağustos 2017 - 23:58Son Güncelleme : 25 Ağustos 2017 - 23:58

    FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) İstanbul Şubesi Başkanı ve Saadet Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi avukat Mustafa Yaman hakkında iddianame hazırlanırken, telefonuna ByLock yüklemekle suçlandı.

    İddianamede. Avukat Mustafa Yaman’a, ‘silahlı terör örgütüne üye olduğu’ iddiasıyla 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi. Avukat Yaman’ın, 12 Temmuz 2017’de FETÖ örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanmasına Saadet Partisi’nden tepki gelmiş, partililer Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanarak tepki göstermişti.

    Yaman hakkındaki iddianame dün tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz tarafından hazırlanan iddianamede Yaman’ın telefonuna 23 Ağustos 2014’te ByLock programı yüklediği, 26 değişik günde toplam 178 görüşme yaptığı ifade edildi.

    Etiketler: Saadet Partisi , FETÖ , gazetehaberleri
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