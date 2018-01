Saadet öğretmene ödül

Öğretmen Saadet Özkan'a, İstanbul Gedik Üniversitesi tarafından özel ödül verildi. Saadet öğretmene ödülünü İstanbul Gedik Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Hülya Gedik verdi. Özkan, İzmir’in Menderes İlçesi’nde, iki yıl önce yaşları 6 ile 11 arasında değişen 6 kız öğrencisine cinsel içerikli film izlettiren ve istismarda bulunma suçuyla hapis cezasına çarptırılan emekli okul müdürü Adil Ş.’nin tutuklanmasını sağlamıştı.

İstanbul Gedik Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türk Hukukçu Kadınlar Derneği ile birlikte ‘Üçüncü Bin Yıl Türkiye'sinden Kadınlara Sesleniş’ adlı bir konferans düzenledi. İstanbul’da düzenlenen ve yaklaşık 450 kadının dinleyici olarak katıldıkları konferansta öğretmen Saadet Özkan'a ‘Gedik Üniversitesi Özel Ödülü’ verildi. Saadet öğretmene ödülünü İstanbul Gedik Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Hülya Gedik verdi.

Saadet Özkan, İzmir’in Menderes İlçesi’nde, iki yıl önce yaşları 6 ile 11 arasında değişen 6 kız öğrencisine cinsel içerikli film izlettiren ve istismarda bulunan okul müdürü Adil Ş.’nin tutuklanmasını sağlamıştı. Özkan'ın bu mücadelesi daha önce de ABD’de ödüle layık görülmüştü. Saadet Öğretmen, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın geleneksel olarak düzenlediği Uluslararası Kadınlar Cesaret Ödülü’nü Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melanie Trump’tan aldı.

Aralarında Prof. Dr. Berin Ergin, Av. Aydeniz Alisbah Tuskan, Doç. Dr. Ayşin Şişman, Prof. Dr. Gülsevil Alpagut ve Av. Nazan Moroğlu gibi konuşmacılarında yer aldığı konferansta dinleyicilere; kadın, çocuk, toplumsal cinsiyet, ayrımcılık, mobing, psikolojik taciz, çalışma hayatında kadın ve çocuklar, kadınların karşılaştıkları insan haklarına aykırı davranışlar ve kadınların köleleştirilmesi gibi konularda ele alındı.

İstanbul Gedik Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Hülya Gedik, çok anlamlı ve güzel bir etkinlik yaptıklarını belirterek şunları söyledi:

“Bende bir kadın olarak toplumumuzda yaşamış olduğumuz kadınlara tacizin, çocuklara olan istismarın önüne geçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda duyarlılığın üst düzeye çıkarılması için böyle bir etkinlik düzenledik. Umarım Gedik Üniversitesi olarak bu farkındalığı toplumun diğer kesimlerine de yayabilmişizdir. Bugün 450 kişiye yakın bir topluluk bizi dinledi bu da bu konunun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Türkiye için kadına olan önemin, kadının maruz kaldığı birçok sorunların bizler gibi üniversiteler tarafından ele alınıp o sorunun çözülmesi için büyük görev düştüğünü bize hatırlattı, bunun için bu tip toplantılara ilerleyen zamanlarda devam edeceğiz.”

“ÇOCUKLAR BİZİM VATANIMIZ VE BİZ VATANIMIZA SAHİP ÇIKTIĞIMIZ GİBİ; ÇOCUKLARA DA SAHİP ÇIKMALIYIZ”

Çocuklara öz savunma eğitiminin verilmesini gerektiğini belirten Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'nin (UCİM) Genel Başkanı Saadet Özkan, cinsel istismarın önüne ancak eğitimle geçileceğini söyledi. Özkan, ödülü tüm çocuklar için aldığını belirterek şöyle konuştu:

“Cinsel istismara uğrayan çocukların yanında olmalıyız, hatta bunu olduktan sonra ağlamak yerine olmadan önce önlemeliyiz. Çocuklar bizim vatanımız ve biz vatanımıza sahip çıktığımız gibi; çocuklara da sahip çıkmalıyız. Onların yaşadığı bu durumun önüne hep birlikte, birlik ve beraberlikle geçeceğiz. Biz Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'ni kurduk. Lütfen Türkiye’de duyarlı insanlar üyemiz olsunlar ve bu işi hep birlikte çözelim, eğitimle çözelim. ABD’ye gittiğimde bir türk kadınının çocuklar için nasıl mücadele ettiğini gösterdim. Orada ödül aldığımda ben farkındalık sağladım, çocuklar için bir farkındalık sağladım. Şu anda da bütün üniversitelere gidiyorum her alanda gençlerle konuşuyorum. Sosyal medya ve basının son derece duyarlı gazetecilik örneklerini görüyoruz bu bağlamda çocuklar artık konuşmaya başladı. 2004 yılından sonra doğan Z kuşağı gençleri mükemmeller, ihbarda bulunuyorlar, bize mesaj atıyorlar, her yere mesaj atıyorlar. Lütfen anneler babalar da susmasınlar, böyle bir durum yaşandığında lütfen bunu ihbar etsinler çünkü bizim yargımız onları yargılıyor ve onları aramızdan temizlemek zorundayız. Böyle bir durumu yaşayan çocuk varsa, onu kötü seven birini hisseden çocuk varsa lütfen o 3 haneli numaralara şikayet etsinler, yalnız değiller.”

“BİZİM YETİŞKİN EĞİTİMİNİ DEVREYE SOKMAMIZ GEREKİYOR”

İstanbul Gedik Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İHUAM) Müdürü Prof. Dr. Berin Ergin, bu konferansla asıl amacın kadınları yasalardan haberdar etmek olduğunu söyledi. Ergin, “Annelerin kendi çocuklarıyla iletişim kurmalarında da yardımcı olabilmek ve çeşitli psikolojik, sosyolojik sorunlarının da anlatılabilmesi için bir eğitim programı düşündük. Bu konferans bunun başlangıcıydı bunu daha küçük gruplar halinde uygulamayı düşünüyorum. Nesiller arasında büyük bir fark var yani çocuklar ebeveynlerle artık anlaşamıyor. Çocukların eğitim düzeyi dijital devrim dediğimiz bu dönemde farklı bir düzeye geldiği için aileler bunun gerisinde kalıyor. Ailelerle çocukların arasındaki ilişkiler kopuk hale geldi. Bizim yetişkin eğitimini devreye sokmamız gerekiyor. Kadınlar çocukları yetiştirdiği için kadınların düzeyinin yükseltilmesi sayesinde yetişecek çocuklar da daha iyi bir eğitim alacaklarından dolayı kadınlara yönelik bir çalışmayı öngördük. Hedefimiz budur” dedi.