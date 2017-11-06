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S&P'nin 'Yeni Kırılgan Beşli' listesinde yine Türkiye var

Hürriyet Haber
06.11.2017 - 13:10 | Son Güncelleme:

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, "Yeni Kırılgan Beş" raporunda Türkiye, Arjantin, Pakistan, Mısır ve Katar'ı işaret etti.

S&P açıklamasında "Bu 5 ülkede büyük cari işlemler açıkları, ulusal yatırımları karşılamak için yetersiz tasarruf oranı ortaya koyuyorlar" denildi.

S&P açıklamasının devamında "Bu ülkeler küresel finansal koşulların sıkılaşmasında en riskli olabilir" denildi. Açıklamada ayrıca "Öte yandan, Tayland, Çin, Rusya, Suudi Arabistan ve Malezya en esnek ülkeler" denildi. 

Kırılgan beşli tabiri Morgan Stanley’in ekonomi raporunda ortaya attığı bir kavram ve gruplandırmayı ifade ediyor.Kırılgan beşli tabiri Morgan Stanley’in ekonomi raporunda ortaya attığı bir kavram ve gruplandırmayı ifade ediyor.

Kırılgan beşli grubunda yer alan ülkeler:
1. Hindistan
2. Endonezya
3. Brezilya
4. Türkiye
5. Güney Afrika

AYRINTILAR GELİYOR...

Etiketler: Pakistan Mısır , Katar , Türkiye Arjantin
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