S&P'den 2 ülke için not açıklaması

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Fransa ve Suudi Arabistan'ın kredi notlarını koruduğunu duyurdu.



S&P'den yapılan açıklamada, Fransa'nın kredi notunun "AA" seviyesinde korunduğu, görünümünün de "durağan" olduğu belirtildi.

Açıklamada, gelecek iki yılda Fransa ekonomisinin büyümesinin beklendiği kaydedilirken Fransız hükümetinin ekonomi, bütçe ve yapısal reformlarla ilgili programını sürdüreceğinin öngörüldüğü bildirildi.

Fransız ekonomisinin güçlendiğine ve kamu borcunun gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranının önemli derecede azaldığına işaret edilen açıklamada, ekonominin çeşitli, ülkedeki kurumların da güçlü olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Fransız ekonomisinin bu yıl ve gelecek sene yüzde 1,7, 2019'da da yüzde 1,6 büyümesinin öngörüldüğü ifade edildi.

SUUDİ ARABİSTAN

S&P, ayrıca, Suudi Arabistan'ın kredi notunun "A-" seviyesinde korunduğunu, görünümünün de "durağan" olduğunu duyurdu.

Suudi Arabistan'a dair açıklamada, ülkenin kredi notunun güçlü dış ve mali pozisyonuyla desteklendiği ancak düşük ekonomik büyüme ve para politikalarındaki sınırlı esneklik ile kamu sektöründeki sınırlı şeffaflık nedeniyle baskı altında olduğu vurgulandı.

Ülkenin kamu finansmanında bozulma veya siyasi istikrarsızlığın artması durumunda Suudi Arabistan'ın kredi notunun indirilebileceği uyarısının yapıldığı açıklamada, ekonomik büyüme görünümünün beklentilerin üzerine çıkması halinde ise ülkenin kredi notunun yükseltilebileceği görüşüne yer verildi.

S&P, Suudi Arabistan ekonomisinin bu yıl ve gelecek sene yüzde 0,5 ve yüzde 1,5, 2019'da da yüzde 2 büyüyeceğini tahmin ediyor.