S&P Hong Kong'un kredi notunu indirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, 1999'dan bu yana ilk kez Çin'in kredi notunu düşürmesinin ardından Hong Kong'un da kredi notunu indirdi. Kurum tarafından yapılan açıklamada, gerçekletirilen eylemin, özel idari bölge ve ana kara arasındaki "güçlü kurumsal ve siyasi bağları" yansıttığı belirtildi.

S&P, Cuma günü yaptığı açıklamada, Hong Kong'un uzun vadeli kredi notunun AAA'dan AA+'ya indirildiğini bildirdi. Kredi derecelendirme kuruluşu, Çin'in kredi notunu ise Perşembe günü AA-'den A+'ya düşürmüş, ülkenin not görünümünü ise "negatif"ten "durağan"a çekmişti.

S&P, Hong Kong özel yönetim bölgesine ilişkin, "Hong Kong'un kredi notunu, Çin'deki risk algısının değişerek şu anki beklentimizden daha yıkıcı bir hal alması durumunun özel yönetim bölgesine yayılarak burada potansiyel bir risk oluşturacağı faktörüne bağlı olarak indiriyoruz" ifadesini kullandı.

Böylece, Hong Kong'un kredi notu, Çin'in notunun düşürülmesine karşılık olarak bu yıl ikinci kez indirilmiş oldu.