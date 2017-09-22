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S&P, Hong Kong’un kredi notunu düşürdü

AA
22.09.2017 - 14:48 | Son Güncelleme: 22.09.2017 - 14:49

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Hong Kong’un kredi notunu düşürdü.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada Hong Kong’un kredi notunun “AAA” seviyesinden “AA+” seviyesine çekildiği belirtildi. 

Not revizyonuna gerekçe olarak, Hong Kong’un kredi notu bir basamak düşürülen Çin ile arasındaki "güçlü kurumsal ve politik bağlar" gösterildi. Açıklamada Hong Kong’un kredi notunun düşürülmesinin ağırlıklı olarak Çin’den kaynaklı “yayılma riski” olduğu vurgulandı. S&P salı günü artan borç yükünün ekonomik riskleri yükselttiği gerekçesiyle Çin’in kredi notunu “AA-“ seviyesinden “A+” seviyesine çekmişti. 

Etiketler: Hong Kong , S&P , Kredi notu
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