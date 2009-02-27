Sàab ri Bordeauxà dö shé d’i

Dün gece de klasik bir Türko maçı seyrettik.

İlk saniyede giden bir tur, ilk yarıda gelen bir tur, 2 dakikada giden bir tur ve son saniyede gelen bir tur...

Bazı yamukluklar biliyorsunuz, Türk futbolunun olmazsa olmazı.

Yamuk nedir diye sorarsanız; Türkçesözlük.org’da yamuğun tanımı :

Emrah Öner yazıyor

“Bir yana doğru eğik olan.” diyor.

Yanlış.

Yamuğun tanımı;

“Böyle bir noktada başlayan, yamuk yumuk çizgiler, çizgilerin devam ettiği, böyle çizdiği çizdiği, ama tekrar aynı noktaya dönen” olmalı.

Bir örnek daha mı istiyorsun?

90 dakika statta, kahvede, evde, işyerinde sınırsız küfür yiyen kim?

Sabri Sarıoğlu.

Bu Sabri’yi yine ilk 11’e koyan, jübilesiz kulüpten uzaklaştırılan, resmi websitesine “İtiraz ve Hakemler” diye bölüm koyan, Gençlerbirliği ve Bursa’dan kovulan, işsiz ama güçlü, Sami Yen’e Kocaeli’nin puan veya puanlar için geldiği halde, Bordeaux’un umursamadığı maçta bizi hala davul gibi geren, Galatasaray’ın en önemli maç öncesi kurtarıcı olarak sarıldığı adam kim?

Bülent Korkmaz.

Türk Milli maçlarında son saniyelerde yenildiğimiz veya yendiğimiz, maçlarda bizi öldüren, geri getiren, tekrar öldüren, tekrar geri getiren, bu şekilde Avrupa 3.lüğü yaşatan, dünkü maçı da protokolden izleyen, bu kadar yuhalanmış bir Sabri’yi hala Milli Takım’a çağıran, yukarda anlatılan bütün bu Bülent Korkmaz’ın integrali ve babası kim?

Fatih Terim.

Peki kim son dakikada Galatasaray’a turu getirdi?

Sabri Sarıoğlu.

Başa döndük mü?

Elde var sıfır mı?

Al sana yamuk.

Anlamadıysan al sana bir de ÖSS sorusu...

Hamburg maçı öncesi, Meira-De Sanctis-Emre-Sabri yamuğunun iç açılarının toplamı ordan kaç gibi gözükmektedir?

a) 359

b) 2-5

c) 4-3

d) Hiç iç açıcı değil.