Ş-A-M-P-_-_-_-_ SİVASSPOR..

“ŞAMPİYON SİVASSPOR” demek için biraz daha vakit var. Beklemek lazım.

4 HAFTA KADAR.

Geçen sezon da, ŞAMPİYONLUK için uzun süre direnmişlerdi ama, son haftalarda kaybettiği puanlarla kendilerini 4. sırada bulmuşlardı.

Bu sene, “böyle olmaz TECRÜBELENDİK” diyorlar.

Uzun süre önce, Liderlik Koltuğuna oturan SİVASSPOR, GAZİANTEPSPOR mağlubiyetiyle LİDERLİĞİ BEŞİKTAŞ’a bırakacak gibi oldu AMA..

BEŞİKTAŞ BUNU İSTEMEYİNCE, BU HAFTA DA, DEĞİŞEN BİRŞEY OLMADI.

Gökmen Avcı yazıyor

****Derbi maçı bu, belli olmaz.Favorisi yoktur.Hatta Favori olmayan daha şanslıdır.Başlangıçta BEŞİKTAŞ için tek tehlike bu idi.Rakip Lig 5’inciliğini kaptırmamak için çalışan FENERBAHÇE.Sıralamadaki durumuna bakıp ta, Kötü Bir Takım dememek lazım. Çünkü üst sıralarda bulunan tüm takımları YENMİŞ’tir.Puan kayıpları dipteki takımlara.BEŞİKTAŞ’ta durum biraz farklı.“26. haftada gerçek yerimizi göreceksiniz.” diyerek, kendine uzun bir KREDİ sağlayan ve PSİKOLOJİK olarak rakipleri ve kendi takımını bu haftaya hazırlayan Mustafa DENİZLİ iyi bir yere geldi ama, LİDERLİ’ğe bir türlü ulaşamadı..Takım uzun süre iyi oynamadı. “Zamanla düzelecek.” dediler.Şimdi ise “İyi oyun ikinci planda. Önemli olan 3 puan.” diyorlar.Yani bu sene iyi futbol YOK.3 PUAN???Taraftar kendi üzerine düşeni yapmış. Hazırlıklar TAM. Destek TAM.Ama ilk yarı sahada BEŞİKTAŞ yok. Oyuncular üzerinde bir durgunluk var. Sanırsınız ki, kazanacakları 3 PUAN bir işe yaramayacak.Sağ kanatta sadece EKREM etkili olmaya çalışıyor. O kadar.FENERBAHÇE ise rahat. Topa daha çok sahip.Derbiler de SÜRPRİZ GOLCÜLER ortaya çıkar.Bu sefer de bu oldu.GUIZA BEŞİKTAŞ’a gol atarak bir SÜRPRİZ’e imza attı.Gol sonrası BEŞİKTAŞ’ta düzelme var mı? YOK…İkinci yarı KURTARICI YUSUF oyuna alındı. Geçen haftaların en iyi oyuncusu ilk yarı kulübedeydi.Beklenen ateşlenme ancak 2. GOLÜ YENİNCE oldu.HOLOSKO golü attı ama ne fayda.Maç gitmişti bir kere. Geri getirmek zor, hele rakip FENERBAHÇE ise çok zor.Ataklar, pozisyonlar var.Sonuç BEŞİKTAŞ:1 FENERBAHÇE:2Saat 17’de ASILAN SURATLAR GÜLMEYE BAŞLAMIŞTI.,Saat 17’de GÜLEN SURATLAR ASILMAYA BAŞLAMIŞTI..***Bu sezon ŞAMPİYONLUK YOLU’nda oldukça fazla takımla boğuşan SİVASSPOR, şu 4 maçı kazanarak BÜYÜK HEDEFE ulaşabilir.Kaybetse de aslında çok önemli değil. Diğerleri de kaybediyor.KALDI 4 HAFTA VE 4 EKSİK HARF.Ş-A-M-P-_-_-_-_ S-İ-V-AS-S-P-O-R…