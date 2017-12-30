S-400'ler Mart 2020'de teslim

S-400 anlaşmasının dün imzalanacağını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Afrika turundan dönerken uçakta açıklamıştı. Türkiye’nin iki sistem ve 4 bataryadan oluşan S-400 alımıyla ilgili anlaşmaya dün Ankara’da imzalar atıldı. Önce Hazine’de Rusya’nın S-400’lerin alımına ilişkin Türkiye’ye ruble üzerinden açtığı kredi anlaşması, daha sonra KHK‘yla doğrudan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a bağlanan Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nda füzelerin alımına ilişkin nihai anlaşma imzalandı.



2.5 MİLYAR DOLAR

S-400 anlaşmasının tamamının 2.5 milyar dolar olduğu bildirildi. Bu miktarın yüzde 45’lik bölümü Türkiye tarafından Moskova’ya ödenecek. Türkiye daha önce ön ödeme yapmıştı. Geriye kalan yüzde 55’lik kesimin ise Rusya’nın Türkiye’ye ruble üzerinden açtığı kredi ile kapatılacağı belirtildi. S-400’lerin ilk partisinin en geç Mart 2020’de Türkiye’ye teslim edilmesi bekleniyor. Askeri kaynaklar S-400’lerin önce Doğu ve Güneydoğu sınırını koruyacak şekilde bölgeye yerleştirilebileceğini değerlendiriyor. Bu kapsamda Türkiye özellikle İran, Suriye ve Irak’tan gelebilecek füze saldırısına karşı önlem almış olacak. S-400’lerin yerleştirileceği bir diğer bölge olarak da İç Anadolu öne çıkıyor. Böylece başkent Ankara uzun menzilli düşman füzelerine karşı korunacak.



DOST-DÜŞMAN YAZILIMI

S-400’lerdeki dost-düşman tanımı yazılımı, Türkiye’nin dost düşman tanımına göre değişecek. Bu yazılım değişimini Türkiye yapacak. S-400’lerin konuşlanması öncesi Rusya’dan bir grup sivil ve askeri uzmanın Türkiye’ye gelmesi bekleniyor. Aynı şekilde Türkiye’den de sivil ve askeri teknik uzman ekip Rusya’ya giderek füzeler konusunda eğitim alacak.



400 KM MENZİLE SAHİP

Türkiye’nin Rusya’dan alacağı yaklaşık 400 kilometre menzile sahip S-400 sisteminde her an ateşe hazır 144 füze bulunacak. S-400’lerin en önemli özelliklerinden biri, daha fazla hedefi aynı anda takip edebilmesi ve gelişmiş elektronik karşı tedbirlere sahip olması. Sistem hafif radar izine sahip ve hayalet uçak tabir edilen hedefleri de takip edebiliyor. Hava savunma sistemi için ayrıca duruma göre uzun, orta ve kısa olmak üzere farklı menzile sahip ayrı yedek füzeler de alınabilecek.









TÜRKİYE'YE HAVADAN HAVAYA ABD FÜZESİ

İNGİLİZ haber ajansı Reuters’a göre, ABD’li silah üreticisi Raytheon, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 10 ülkeye AMRAAM havadan havaya füze satışı için sözleşme yaptı. Haber ajansı kaynak olarak ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) yapılan açıklamayı gösterdi. Pentagon’dan yapılan açıklamaya göre füzeler Türkiye, Japonya, Güney Kore, Fas, Polonya, Endonezya, Romanya, İspanya, Bahreyn ve Katar’a satılacak. 1980’lerin sonunda ABD’de geliştirilmiş olan bu radar güdümlü füze Amerikan ordusu envanterindeki en etkili havadan-havaya füze olarak biliniyor. Hızı saatte 4 bin 900 kilometre. Menzili ise 75 kilometre.