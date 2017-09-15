S-400'e milli yazılım

TÜRKİYE’nin hava savunmasını güçlendirmek için Rusya’dan satın alacağı S-400 füzelerinin yazılımlarını değiştireceği öğrenildi. Rusya’nın kendi tehdit değerlendirmesine uygun savunma konseptine göre şekillendirilen S-400’ler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) dost düşman sistemine göre yeniden kurgulanacak.



TSK füze, savaş uçağı, yüksek irtifaya sahip bombardıman uçakları ile insansız hava araçları dahil tüm hava araçları için belirlediği tehdit algılaması, Rusya’dan alınacak S-400’lerin “dost-düşman tanıma sistemine” teslimattan önce konulacak. Kabiliyet açısından en üst düzey teknik çalışmayı gerektiren bu değişimin, Türk savunma sanayi içinde yer alan şirketlerin yazılım birimlerinde yapılması bekleniyor.



SSİK KARARI GEREKİYOR

Öte yandan S-400’lerin alımıyla ilgili nihai anlaşmanın ayrıntıları ve ilk teslimatın ne zaman yapılacağı merak konusu. Anlaşmanın resmen sonuçlanması için Savunma Sanayi İcra Komitesi (SSİK) kararı gerekiyor. Kulislerde, alım için komitenin Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında kısa zamanda toplanacağı konuşulurken, anlaşmaya ilişkin imzaların icra komitesi üyeleri arasında elden dolaştırılarak alınmasının da mümkün olabileceği seslendiriliyor.



Anlaşmanın ayrıntıları resmen açıklanmamış olsa da, Türkiye’nin üç S-400 sistemi ile bunlara bağlı 24 batarya ve 96 hava savunma füzesi alacağı öne sürülüyor. İlk sistem ile buna bağlı batarya ve füzelerin 2019’da teslim edilmesi bekleniyor.



Diğer iki sisteme Türkiye’nin hem üretim, hem de teknoloji katkısının olacağı, bazı kritik teknolojilerin Türkiye ile paylaşılacağı da sızan bilgiler arasında.



NATO: ÜYELERİMİZ KARAR VERİR

NATO’dan, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füzeleri alımına ilişkin açıklama geldi. Bir NATO yetkilisi, AA’ya yaptığı açıklamada “NATO müttefikleri hangi askeri teçhizatları satın alacaklarına kendileri karar verir. NATO için önemli olan müttefikler tarafından satın alınan ekipmanın NATO ekipmanıyla uyumlu bir şekilde çalışmasıdır. Halihazırda hiçbir müttefik S-400 kullanmamaktadır. Bu satın almanın detaylarıyla ilgili NATO henüz bilgilendirilmemiştir” dedi.