S-400 üreticisi kara listeye giriyor

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Kongre’ye gönderilen taslak listeyi Amerikan New York Times gazetesi yayınladı. Yaz aylarında Kongre, seçimlere müdahale ettiği gerekçesiyle Rusya’ya yeni yaptırım öngören tasarıyı onaylamış, yönetimden 1 Ekim’e kadar liste hazırlanmasını istemişti. Başkan Trump’ı Rusya ile yakın ilişki içinde olmakla suçlayan Kongre üyeleri listenin gecikmesi nedeniyle yönetimi eleştirmişlerdi.

MÜTTEFİKLER YÜZÜNDEN

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, gecikmenin nedenlerinden birinin yaptırımların, Rusya ile savunma ve istihbarat alanında işbirliği yapan müttefiklerin etkilenebileceği kaygısı olduğunu söyledi. Türkiye, bir süre önce Rusya ile S-400 anlaşması yapmıştı. Suudi Arabistan da Moskova’dan silah alımı anlaşmalarına imza atmıştı. ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert nihai listenin resmen duyurulacağı, listedeki kişi ya da şirketlerle iş yapan üçüncü taraflara tanınacak üç aylık geçiş sürecinin 28 Ocak’ta dolacağını kaydetti.

SAVUNMA SANAYİNE DARBE

New York Times gazetesine göre listede Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Rusya Askeri İstihbaratı’nın (GRU) yanı sıra S-400’leri üreten ‘Almaz-Antey’, dış ülkelere füze satan ‘Rosoboronoexport’ şirketleri de yer alıyor. Listede Kalaşnikov, Tupolev, Rosteh, Suhoi, Amiral tersaneleri, İjevsk Mekanik Fabrikası Oboronprom, Uralvagonzavod, Rus Helikopter gibi Rus savunma sanayisinin önemli şirketlerinin yer aldığı da belirtiliyor.

RUSYA: ABD, ÜÇÜNCÜ ÜLKELERE BASKI YAPACAK

RUSYA Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, “Yaptırım listesi ocak ayında uygulanmaya başladığında pratikte Washington yönetimi kendi koyduğu kuralları üçüncü ülkelere empoze etme mekanizmasını da çalıştırmış oluyor. Böylece istediği üçüncü ülkeye (Benim koyduğum yaptırımları çiğniyorsun) diyebilecek. İşte bu uluslararası hukuk ve normların ABD tarafından tamamen ayaklar altına alınması girişimi bizi tedirgin ediyor” dedi.

