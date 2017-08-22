'S-400 anlaşması imzalandı ama yürürlüğe girmedi'

Rus haber ajansı Sputnik'e konuşan Miheyev, S-400 füze sistemlerinin sevkiyatıyla ilgili çalışmaların iki ülke tarafından sürdürüldüğünü ifade ederek, sözleşmenin imzalandığını ancak henüz yürürlüğe girmediğinin altını çizdi.