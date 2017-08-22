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    Hürriyet>Dünya>'S-400 anlaşması imzalandı ama yürürlüğe girmedi'

    'S-400 anlaşması imzalandı ama yürürlüğe girmedi'

    Hürriyet Haber
    22 Ağustos 2017 - 17:07Son Güncelleme : 22 Ağustos 2017 - 17:07

    Rusya ve Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemleri sevkiyatına ilişkin sözleşme üzerindeki çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Rusya devlet silah ihracat şirketi Rosoboronexport Başkanı Aleksandr Miheyev, sözleşmenin imzalandığını ancak henüz yürürlüğe girmediğini vurguladı.

    Rus haber ajansı Sputnik'e konuşan Miheyev, S-400 füze sistemlerinin sevkiyatıyla ilgili çalışmaların iki ülke tarafından sürdürüldüğünü ifade ederek, sözleşmenin imzalandığını ancak henüz yürürlüğe girmediğinin altını çizdi.

    Etiketler: RUSYA , Rus , S-400
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