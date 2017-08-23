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    S-400 açıklaması kafa karıştırdı

    Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA
    23 Ağustos 2017 - 00:43Son Güncelleme : 23 Ağustos 2017 - 00:43

    RUSYA ile Türkiye arasında görüşülen uzun menzilli S-400 füze sistemleri anlaşması Rus yetkililerin dil sürçmesiyle tekrar kargaşaya yol açtı.

    Başkent Moskova yakınlarında “Kubinka” askeri poligonunda dün açılışı yapılan “Ordu-2017” fuarında basına konuşan Rusya’nın silah ihracatçı şirketi “Rosoboroneksport” Genel Müdürü Aleksander Miheyev’in “Türkiye ile S-400 füze anlaşması imzalandı, ancak henüz yürürlüğe girmedi” dediği aktarıldı. Miheyev’in bu sözleri önce Rusya’nın resmi RİA haber ajansı, ardından da Anadolu Ajansı tarafından “imza atıldı” şeklinde abonelerine duyuruldu. Ancak yarım saat sonra RİA bir düzeltme servis ederek “Anlaşma imzaya çok yakın ve henüz yürürlüğe girmedi. Hata yüzünden abonelerimizden özür dileriz” dedi. 

    Etiketler: Rusya , moskova , Türkiye
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