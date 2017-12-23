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    'Rüzgârım kesildi' dedi inşaatı durdurdu

    Ömer ERBİL
    23.12.2017 - 00:30 | Son Güncelleme:

    Ataköy sahilinde denize 20 metre mesafede çelik konstrüksiyon ile yapılan otel ek inşaatı hakkında yürütmeyi durdurma kararı verildi. İnşaatın karşısında oturan Kemalettin Doğan, rüzgârı, havası ve güneşinin kesilerek mağdur olduğunu ileri sürüp İstanbul 12. İdare Mahkemesi’nde Bakırköy Belediyesi’nin verdiği inşaat ruhsatına dava açmıştı.

    Rüzgârım kesildi dedi inşaatı durdurduMahkeme 15 Aralık tarihli kararında “Dava konusu işlemin uygulanmakla etkisi tükenecek nitelikte olması ve uygulanması halinde davacı açısından telafisi güç zarar doğurabilecek nitelikte bulunması nedeniyle, işlemin yürütülmesinin durdurulmasına’’ denildi. Bakırköy Belediyesi ise inşaat ruhsatının 2012’de verildiğini bu bina için ayrıca bir ruhsat işleminin olmadığını savundu. İnşaatın mühürlendiği belirtildi.

    Ataköy sahil şeridindeki yapılaşmalar bitti ancak davalar sürüyor. 564 ada 182 parselde yapılan otelin ön tarafına 11 katlı çelik konstrüksüyon ile yapımına başlanan ek inşaat görenleri hayrete düşürüyordu. Çünkü 3830 sayılı Kıyı Kanunu’na göre kıyı kenar çizgisinden itibaren ilk 50 metre içinde kesin yapılaşma yasağı bulunuyor. Oysa yeni yapılan ek otel inşaası kıyı kenar çizgisine 30 metre mesafede yer alıyor. 

    Etiketler: istanbul , gazetehaberleri
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