Rüzgarda Çin liderliğini pekiştirdi

Çin'in rüzgardaki kurulu gücü geçen yıl bir önceki yıla göre 19 bin 500 megavat artarak 188 bin 232 megavata yükseldi. Böylece Çin, 2016'da olduğu gibi geçen yıl da rüzgarda kurulu güç bakımından dünya lideri oldu.



Dünya Rüzgar Enerjisi Konseyi'nin (GWEC) "2017 Küresel Rüzgar İstatistikleri Raporu"na göre, dünya genelinde geçen yıl toplam rüzgar kapasitesi 539 bin 581 megavata ulaştı.

Dünya genelindeki toplam rüzgar kurulu gücünün yüzde 35'i Çin'den geldi. Ülkedeki rüzgar kurulu kapasitesi geçen yıl 19 bin 500 megavat artarak 188 bin 232 megavata çıktı. Söz konusu ilave kapasitenin 17 bin 839 megavatı kara, bin 661 megavatı ise deniz üzerine kurulan rüzgar santrallerinden oluştu.

Dünya genelinde rüzgarda en fazla kurulu kapasiteye sahip ikinci ülke ise 89 bin 77 megavatla ABD oldu. Onu, 56 bin 132 megavatla Almanya izledi.

Türkiye'de ise geçen yıl rüzgarda kurulu kapasite 766 megavat arttı ve 6 bin 857 megavata yükseldi. Böylece Türkiye, 2017'de rüzgarda kurulu güç bakımından dünyada 11. sırada yer aldı.