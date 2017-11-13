 Rüzgar’a o soruyu neden sormadım

Evliliğinin nasıl gittiğini, babalık özlemini, oyunculuk geleceğini, sahneleyecekleri kabareyi...

Ama herkes garip bir şekilde Rüzgar’ın cinsel hayatını merak ediyor.

“Bu konuyu neden sormadın” diyenler bile çıktı!

Sormaya ne hakkım var arkadaşlar? Ben her hafta birileriyle röportaj yapıyorum; İrem Derici’ye bu soruyu soruyor muyum? Ya da Yılmaz Erdoğan’a?

Şimdi diyeceksiniz ki “Ama Rüzgar cinsiyet değiştirdiği için merak ediliyor”... Kimin seks hayatının nasıl olduğunu kim nereden bilebilir?

Kadının cinsel hayatı bellidir, erkeğin bellidir diyen biri çıkabilir mi? Bunun bir kuralı var mı?

Cinsel hayat dediğimiz şey çok geniş bir yelpazedir ve kimseninkini didiklemiyorsak Rüzgar’ınkini de didikleyemeyiz. Didiklersek ayrımcılığa girer.