MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet>Ekonomi>Rüzgâr modellerinde Türkiye farkı

Rüzgâr modellerinde Türkiye farkı

Hürriyet Haber
05 Ağustos 2017 - 22:08Son Güncelleme : 05 Ağustos 2017 - 22:08

TÜRKİYE’nin rüzgâr teknolojileri alanında üretim üssü için açtığı YEKA (Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları) ile ilgili bir önemli veri daha ortaya çıktı. Türkiye, benzer modeli uygulayan Güney Afrika, Brezilya ve Meksika’dan daha güçlü bir ihale şartnamesi ve daha az kamu desteği ile ucuz elektrik üretimi rekoru kırdı.

Türkiye’nin YEKA ile birlikte uyguladığı model dünyada tek. Çünkü bu kadar yüksek yerlilik oranı ve Ar-Ge şartı dünyada benzer modellerde dahi yok. Belli oranlarda yerli üretim şartı ile uzun vadeli alım garantisine dayalı açık eksiltme usulü ihale modeli ise dünyada Güney Afrika, Meksika ve Brezilya’da uygulandı. Üç ülkede yapılan yarışmalarda devlet tarafından daha uzun süreli alım garantisi verilmesi dikkat çekti. Türkiye, YEKA modelinde sözleşme imzalanmasından itibaren üretilen elektrik için 15 yıl alım garantisi verirken, bu süre fabrika kurulumu ve türbin üretimini de içeriyor. Yani, üretim ne kadar hızlı olursa 15 yıllık dilim içinde o kadar alım garantisinden yararlanılmış olacak. Diğer ülkelerde ise bu süre 20 yıl olarak dikkat çekiyor.

YÜKSEK YERLİLİK ORANI

Türkiye’nin modelinde ortaya konan yerlilik şartı hiçbir ülkede bu kadar yüksek olmadı. Brezilya 24 ekipmandan 12’sinin yerli üretimini, Güney Afrika yüzde 47’sini, Meksika ise kanat ve kulenin yerli üretim olması şartını koydu. Türkiye’de ise teknolojik parçaları da içeren yüzde 65 gibi yüksek bir yerlilik oranı var. Buna rağmen Güney Afrika’da elektrik üretimi için 4.71 cent, Brezilya’da 4.05 cent, Meksika’da ise 3.84 cent fiyatlar yakalanabildi. Türkiye Ar-Ge şartı ile dikkat çeken ihalede, 3.48 cent ile dünya rekorunu kırdı. Bu da tüm bu ülkeler arasında Türkiye’ye olan güvenin göstergesi oldu. Avrupa’da yenilenebilir teknolojileri alanında önemli üretim tesislerine ve markalara sahip olan İspanya bile Türkiye’deki fiyatları yakalayamadı. Geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği 1 GW’lık rüzgâr ihalesinde 1 kWh için 4.3 cent (Euro) civarında fiyat çıkmıştı.

Etiketler: YEKA , rüzgar , gazetehaberleri
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri