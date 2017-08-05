Rüzgâr modellerinde Türkiye farkı

Türkiye’nin YEKA ile birlikte uyguladığı model dünyada tek. Çünkü bu kadar yüksek yerlilik oranı ve Ar-Ge şartı dünyada benzer modellerde dahi yok. Belli oranlarda yerli üretim şartı ile uzun vadeli alım garantisine dayalı açık eksiltme usulü ihale modeli ise dünyada Güney Afrika, Meksika ve Brezilya’da uygulandı. Üç ülkede yapılan yarışmalarda devlet tarafından daha uzun süreli alım garantisi verilmesi dikkat çekti. Türkiye, YEKA modelinde sözleşme imzalanmasından itibaren üretilen elektrik için 15 yıl alım garantisi verirken, bu süre fabrika kurulumu ve türbin üretimini de içeriyor. Yani, üretim ne kadar hızlı olursa 15 yıllık dilim içinde o kadar alım garantisinden yararlanılmış olacak. Diğer ülkelerde ise bu süre 20 yıl olarak dikkat çekiyor.

YÜKSEK YERLİLİK ORANI

Türkiye’nin modelinde ortaya konan yerlilik şartı hiçbir ülkede bu kadar yüksek olmadı. Brezilya 24 ekipmandan 12’sinin yerli üretimini, Güney Afrika yüzde 47’sini, Meksika ise kanat ve kulenin yerli üretim olması şartını koydu. Türkiye’de ise teknolojik parçaları da içeren yüzde 65 gibi yüksek bir yerlilik oranı var. Buna rağmen Güney Afrika’da elektrik üretimi için 4.71 cent, Brezilya’da 4.05 cent, Meksika’da ise 3.84 cent fiyatlar yakalanabildi. Türkiye Ar-Ge şartı ile dikkat çeken ihalede, 3.48 cent ile dünya rekorunu kırdı. Bu da tüm bu ülkeler arasında Türkiye’ye olan güvenin göstergesi oldu. Avrupa’da yenilenebilir teknolojileri alanında önemli üretim tesislerine ve markalara sahip olan İspanya bile Türkiye’deki fiyatları yakalayamadı. Geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği 1 GW’lık rüzgâr ihalesinde 1 kWh için 4.3 cent (Euro) civarında fiyat çıkmıştı.